ملعقتين الجهنمية ضعيها علي البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

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البطاطس المقلية، من أهم أنواع الوجبات المحببة من قبل الكثير من الناس حيث تعتبر وجبة من خضار البطاطس المقلية من بين أهم ما يمكن إعداده ويحبه الكبار والصغار، ومن الممكن لربة المنزل أن تحافظ على صحة أفراد أسرتها وتقوم بعمل وصفة البطاطس المقلية بطريقة سهلة وبدون قطرة زيت وهذا من خلال الاستعانة بالمكونات البسيطة القادمة، والتي من المفضل أن يتم اتباعها حيث أن الطريقة القادمة من بين أفضل الطرق التي من الممكن الاعتماد عليها للحصول على البطاطس مقلية من دون استعمال الزيت، وتعتبر أيضا من الطرق المعتمد عليها لإعداد البطاطس بطريقة صحية ومن دون أن يكون هناك أي استعمال لأي مكون دهني يزيد من المحتوى الدهني السعري للبطاطس.
مكونات قلي البطاطس بدون زيوت
من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية، وبأقل الإمكانات، ومن خلال الاستعانة بالمكونات التي لها دور ف أن تكسب البطاطس القوام المميز مع إعطائها القرمشة المطلوبة والطعم المعروف، وأهم المكونات ما يلي في تلك الفقرة التالية، من الممكن أن يتم عمل البطاطس المقلية من خلال الاستعمال للمكونات الآتية:
- بطاطس وتكون مقطعة لأصابع بالسمك المتوسط.
- ربع ملعقة من البيكينج بودر.
- ملعقتان من الدقيق.
- ملعقتان من النشا.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- رشة من الزعتر.
- رشة من البابريكا.
طريقة تحضير البطاطس المقلية بدون زيوت
يتم عمل وصفة مميزة من البطاطس المقلية من خلال الاتباع لما يلي في النقاط المقبلة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال وعاء ملائم ويتم وضع البطاطس فيه.
- يتم الخلط ما بين أصابع البطاطس مع البهارات، مع الملح.
- قومي بإضافة بقية المكونات من الدقيق مع النشا.
- أضيفي البابريكا مع الزعتر ويتم التقليب الجيد ما بين مختلف المكونات.
- البطاطس تكون جاهزة تماما على التسوية.
- تتم خطوة تسوية البطاطس تحت الشواية بالرف الأوسط من الفرن.
- بعد تماما التسوية لكمية البطاطس التي تتوفر لديك يتم وضعها في الطبق الملائم.
- من الممكن أن يتم تقديمها مع السلطة الخضراء، كما يمكن استعمال صوصات من الكاتشب أو استعمال صوص المايونيز.
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