كيكة السينابون المبهرة بطريقة سهلة وبسيطة ومكونات مظبوطة فى المنزل

تعد كيكة السينابون من أنواع الكيك التى تتميز بطعمها وشكلها المبهر، وذلك لأنها تحتوي فى مكوناتها على القرفة وما يميزها أيضاً صوص التغطية الذى تغلف به، وهو ما يعطيها الشكل المميز الذى يجعلها مفيدة جداً ومغذية وتعد من الكيكات الدسمة واللذيذة، والتى تصلح للعزومات والمناسبات السعيدة ويقبل على أكلها الكبار والصغار لطعمها وشكلها الجميل، لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة لعملها فى المنزل بكل سهولة، وسف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير كيكة السينابون بالتفصيل.

مكونات كيكة السينابون

تحتوى كيكة السينابون على مكونات للكيك ومكونات للتغطية ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي:

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

٣ حبة من البيض.

١/٢ ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١/٢ كوب من الزيت.

علبة من الزبادى.

١/٢ كوب من اللبن البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من السكر البنى.

١/٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من القرفة.

رشة من الملح.

للتغطية

١/٢ علبة من الحليب المكثف.

٦ قطعة من جبنة مكعبات أو مثلثات.

كيس من الكريمة.

٢ ملعقة كبيرة من الكريم كراميل.

ملعقة صغيرة من النسكافيه.

بسكويت مكسر.

كراميل.

نوتيلا.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل كيكة السينابون سهلة جدا زيها زى اى نوع كيكة مع اضافة بعض الخطوات فى تشكيلها وعمل خليط التغطية وهى كمايلي:

نحضر وعاء عميق او فى وعاء المضرب الكهربائى نضع البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيدا حتى يأخذ الخليط اللون الفاتح. ثم نضيف عليهم الزبادى ونصف كوب من الزيت والماء ونستمر فى الخفق حتى تختلط المكونات تماما. بعد ذلك فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر والبيكنج صودا ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس. ثم نضيف عليهم الخليط السائل ونخفق بالراحة حتى تتكون لدينا خليط متجانس. نجهز صينية مدهونة ومفروشة بورق الزبدة ونقوم بسكب ٣/٤ خليط الكيك. ثم نضيف على الخليط المتبقي ملعقتين السكر البنى وملعقة القرفة ونقربهما مع بعض كويس. بعد ذلك نسكبه على الخليط الموجود بالصينية بشكل عشوائي أو دائري. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥: ٤٠ دقيقة حتى تنضج. فى ذلك الوقت نجهز خليط التغطية ونخفق الحليب المكثف مع الكريمة والجبنة كويس جداً. ثم نضيف عليهم البسكويت المكسر والكراميل. بعد ما نخرج الكيكة من الفرن ونقلبها ونتركها حتى تبرد ثم نضيف عليها خليط التغطية السابق ونزينه بصوص التوفى والنوتيلا وتقطع وتقدم وبالف صحة وهنا.

فوائد البيض

يحتوي البيض على الكثير من الفوائد للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي:

يعمل على خفض مستوي الالتهاب فى الجسم لاحتوائه على الكثير من المركبات النشطة بيولوجياً. يقلل من الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائي. بعد من الوجبات الخفيفة الممتازة فى بناء العضلات. يعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي. يساعد فى زيادة مستويات الطاقة فى الجسم وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية.

فوائد القرفة للجسم

القرفة من الأعشاب التى لها فوائد صحية متعددة للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: