طريقة عمل الشيش برك اللبناني بالصوص الأبيض اللذيذ لأحلى طعم

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عمر شويل - جدة يعد شيش برك من الأكلات المشهورة فى بلاد الشام، ويرجع اصول عملها الى تركيا أصلاً فهى عبارة عن عجينة محشية باللحمة المفرومة ويكون شكلها على شكل نصف دائرة ونطويها بشكل الأذن وأيضاً تسمى باذان الشايب وتدخل الفرن ثم يتم وضعها فى صوص من اللبن الزبادى والنشا الذى يعطيه القوام الثقيل، وتعتبر من الوصفات التى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على البروتين والنشويات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير الشيش برك اللبناني بالتفصيل. مكونات الشيش برك اللبناني يتكون عمل الشيش برك اللبناني من مكونات للعجينة ومكونات للحشوة ومكونات للصلصة البيضا سوف نتعرف عليها فيمايلي: مكونات العجينة ٢١/٢ كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة صغيرة من الملح.

ماء للعجن. الحشوة ١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.

٢ ملعقة كبيرة من الزيت.

٢ حبة من البصل مفرومة ناعم.

حزمة من الكزبرة الخضراء مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. الصلصة البيضا كيلو من اللبن الزبادى.

ملعقة كبيرة من النشا.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الملح.

كوب من الماء. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل الشيش برك اللبناني لها بعض الخطوات فى تحضير العجينة وحشوها وعمل الصوص لها وهى كالتالي: نحضر وعاء عميق ونضع به الدقيق المنخول وعليه الملح ونقلبهم كويس ثم نضيف الماء بالتدريج مع العجن حتى تتكون لدينا عجينة متجانسة وناعمة. نغطيها ونتركها جانباً ثم نقوم بتجهيز الحشوة ونحضر طاسة ونضع بها الزيت ونضيف عليه اللحمة. ثم نضيف عليها البصل المفروم والملح والفلفل الأسود ونقلبهم مع بعض كويس حتى تنضج ثم نضيف عليها الكزبرة الخضراء المفرومة. نقلبهم مع بعض كويس ثم ننزلهم من على النار ونتركها حتى تبرد. نفرد العجينة كويس حتى تصبح بسمك رفيع جداً ثم نحضر قطاعة مدورة أو بكوب إلى دوائر ثم نضع الحشوة داخل كل دائرة ونغلق الدائرة الى النصف. ثم نطويها مرة أخرى حتى تصبح بشكل كرة. نرصها فى صينية وندخلها الفرن حتى تنضج وتصبح لونها ذهبي. بعد ذلك نجهز الصوص الأبيض أو اللبن المطبوخ فى حلة نضع اللبن الزبادى ونخفقه بالمضرب السيلك اليدوي ثم نضيف عليه الماء والبيضة ونخلطهم كويس. ثم نذوب النشا فى شوية ميه ونضيفه على الخليط السابق ونضعهم على النار مع التحريك بشكل مستمر حتى يغلي. نأخذ قطع العجين بعد نضجها ونضعها فى خليط اللبن المطبوخ. ثم نضعها فى طبق التقديم ونعملها تشويحة من الثوم والكزبرة الخضراء المفرومة والزبدة ونسكبها على الوجه. ونضيف عليها المكسرات على الوجه وتقدم وبالف هنا وشفا. فوائد اللحم المفرومة هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. فوائد البصل يحتوي البصل على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي والمفيد فى تحسين المناعة. يساعد فى الحد من الالتهابات ومنع العدوى. يقلل من نسبة الكوليسترول الضار فى الدم ولذا فهو يحافظ على صحة القلب. غني بمركب كيريستين والمفيد فى الحماية من السرطان. يقلل من خطر الإصابة بقرحة المعدة. يساهم فى منع ارتفاع ضغط الدم ويساعد فى توسيع الشرايين. يحتوي على الكروم الذى يساعد فى تنظيم سكر الدم. فوائد النشا للجسم هناك العديد من الفوائد الصحية والمفيدة للنشا تتمثل فى بعض الفوائد التى سوف نعرضها عليكم وهى كمايلي : يزود الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة. يعد بديل مناسب جداً لدقيق القمح للاشخاص الذين يعانون من حساسية القمح. يتم تعديل خصائصه ليجعله قابل للهضم بشكل كبير. يستخدم فى العديد من الأكلات والحلويات ليعطيها القوام الثقيل. فوائد اللبن الزبادى يحتوى اللبن الزبادى على العديد من الفوائد للجسم سنذكر بعضها فى هذا المقال وهى كالتالي: يساعد على دعم الحالة الصحية للجهاز الهضمي ويسهل عملية الهضم. يحتوي على نسبة عالية من البروتين الذى يتطلب هضمه وقت كبير مما يعطى الإنسان الشعور بالشبع. من الأغذية المفيدة جداً فى تحسين صحة العظام والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.

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