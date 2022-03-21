نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لفشل البسبوسة.. طريقة عمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بمقادير اقتصادية ناجحة 100% في المقال التالي
البسبوسة، من الوصفات السهلة والسريعة والشهية أيضا لأنواع الحلويات ومن المهم أن يتم إحضار المكونات الأساسية للبسبوسة والتي تعد أساس عملها، ومن الممكن أن يتم تحضيرها من خلال خطوات بسيطة نتحدث عنها فيما يلي من تلك السطور المقبلة، وتعتبر طريقة عمل البسبوسة في المنزل من أهم الوصفات التي من الممكن أن تتم بدون وقت طويل أو جهد ولكن لا بد من توفير مختلف عوامل نجاح وصفة البسبوسة المنزلية والتي تعتبر من وصفات الحلوى الأساسية السريعة والتي لا غنى عن معرفة أهم مكوناتها الأساسية وفيما يلي بيان كامل عن الوصفة وطريقة عملها الصحيحة في البيت.
مقادير عمل البسبوسة
لا بد من توفر المكونات الآتية للحصول على البسبوسة السهلة وسريعة التحضير وتلك المكونات لا بد من مزجها بطريقة معينة ولا نقوم بعجنها حيث أن كثرة الخلط ما بين المكونات يعمل على تحرير مادة الجلوتين من تركيبة دقيق البسبوسة ومن ثم ستكون بعد التسوية شديدة التيبس والجفاف ولحل تلك المشكلة يكون المزج التدريجي ما بين مختلف المكونات للحصول على خليط البسبوسة النعم سهل الإعداد،من الممكن أن يتم عمل البسبوسة في البيت من خلال الاتباع لخطوات بسيطة مع توفر المكونات الآتية للحصول على أفضل قوام لحلوى البسبوسة.
المكونات
- ثلاثة أكواب من مكون دقيق البسبوسة.
- كوب من الحليب.
- ملعقتان من الزبادي.
- ملعقتان عسل نحل.
- شربات ساخن.
- ربع ملعقة بيكينج بودر.
- نصف كوب من مكون السمن البلدي.
طريقة التحضير
من أهم الخطوات الأساسية لعمل البسبوسة ما يلي في النقاط القادمة:
- الخطوة الأولى تكون من خلال استعمال وعاء ملائم.
- يتم وضع الدقيق مع السمن في البداية والخلط ما بينهما.
- بعد التأكد من تغليف كل الحبيبات لدقيق السميد بالسمن يتم إدخال بقية المكونات والمزج الخفيف لخليط البسبوسة.
- بعد التأكد من تماما مزج المكونات يتم وضع الخليط في القالب الملائم.
- التسوية تكون بالرف المتوسط ودرجة الحرارة حوالي مائة وثمانين درجة.
- بعد ذلك تتم عملية تسوية البسبوسة تماما ثم بعد ذلك تتم خطوة الإضافة لشربات ومن المفضل أن يكون ساخن.
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