وصفه صاروخية لتطويل الشعر ..ماسك الصبار والجرجير لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات نتيجة روعه من أول أسبوع عر

ماسك الصبار والجرجير لتطويل وتكثيف الشعر، توجد الكثير من النباتات المفيدة والمغذية للشعر والبشرة ومن أجل ذلك فإنها تدخل في مجموعة كبيرة من المستحضرات الطبيعية وأحياناً المنتجات الطبية أيضاً، ومن ضمن هذه النباتات الصبار والجرجير فهما يحتويان على الكثير من المعادن والفيتامينات التي تفيد الشعر، ومنها الزنك والصوديوم وفيتامين سي وعدد كبير من الألياف، بالإضافة إلى عدد كبير من المكونات الأخرى وكلها تعود على الشعر بالقوة والجمال.

الصبار والجرجير لتطويل وتكثيف الشعر

يمكن تجهيز هذه الخلطة والحصول عليها عن طريق تجهيز هذه المكونات واتباع الخطوات التالية:

مكونات ماسك الصبار لتطويل الشعر

ملعقة من البابونج.

حزمة من الجرجير.

عود من الصبار.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة تحضير واستخدام الصبار لتطويل الشعر

نقوم بإحضار وعاء مناسب لوضعه على النار ونضيف فيه الماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف إليه البابونج ونتركه ليصل إلى مرحلة الغليان مرة أخرى، وتغطية الوعاء لكي لا يتبخر الزيوت الموجودة بالبابونج.

ونقوم بإطفاء النار ونترك الخليط حتى يبرد تماماً، ثم نقوم بتصفيته من أي شوائب.

نقوم بوضع الماء المتبقي في إناء الخلاط الكهربائي ونضيف إليه الجرجير بعد تنظيفه بشكل جيد وتقطيعه إلى قطع متوسطة، ونضع هلام الصبار أيضاً ونشغل الخلاط الكهربائي مرة أخرى حتى تتجانس المكونات جيداً.

يتم سكب الخليط في إناء زجاجي به ثقب صغير.

ويتم الاحتفاظ بالخليط داخل الثلاجة لحين استخدامه ويتم إدخاله الثلاجة مرة أخرى.

من أجل الحصول على نتيجة فعالة في تكثيف وتطويل الشعر يمكن استخدام الوصفة مرة كل أسبوع على الأقل.

فوائد الصبار والجرجير للشعر

توجد الكثير من الفوائد للشعر من استخدام الصبار والجرجير، وقبل أن نتعرف على طريقة استخدامها للشعر يجب معرفة الفوائد وهي: