وجه منور وبشرة كالثلج فقط عند استخدام كريم الفازلين والعسل والنشا لتفتيح بشرتك 10 مرات

البشرة البيضاء النقية الخالية من أى أماكن داكنة من أكثر الأمور التى تفضلها الفتيات والسيدات، حيث التعرض لأشعة الشمس يسبب تغير لون البشرة الطبيعي، كما أن استخدام الكريمات الصناعية تسبب آثار على البشرة وظهور أماكن داكنة، وتسعي كل فتاة إلى البحث عن وصفات طبيعية تساعد على توحيد لون البشرة، والتخلص من الأماكن الداكنة وإزالة البقع السوداء والتجاعيد، وعودة البشرة إلى بياضها وجمالها لتبهر كل ربة منزل زوجها، وتتجنب استخدام الكريمات الصناعية مرة أخري، ولمعرفة أفضل الوصفات الطبيعية لتبييض البشرة كالثلج لابد من متابعة السطور القادمة لمعرفة هذه الوصفة.

كريم الفازلين والعسل والنشا لتبييض البشرة

ظهور حب الشباب فى البشرة أيضا يترك آثار فيها، لذلك تجد الفتيات البشرة غير موحدة اللون، لذا فإن وصفة كريم الفازلين والعسل والنشا لتبييض البشرة من أفضل الوصفات الطبيعية، حيث أن الفازلين من الكريمات الطبيعية المعروفة بمفعولها المذهل على البشرة وترطيبها، كما أن النشا يعيد للبشرة بياضها وجمالها، أما عسل النحل فهو يغذى البشرة ويعزز من جمالها الطبيعي، لذا تعد هذه الوصفة من أفضل الوصفات الطبيعية.

مكونات وصفة الفازلين لتبييض البشرة

الفازلين من الكريمات الطبيعية التى تستخدمها كثير من الفتيات لترطيب البشرة، لذا فهو متوفر بشكل دائم داخل المنزل، كما أن النشا من المكونات التى لا تستغنى عنها ربات البيوت، وكذلك عسل النحل، لذا فكل هذه المكونات متوافرة وغير مكلفة، لذا نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الوصفة.

ملعقة من النشا.

1 ملعقة من عسل النحل.

نصف ملعقة من الفازلين.

ماء مثلج.

نصف ملعقة من عصير الليمون.

خطوات تحضير وصفة الفازلين لتوحيد لون البشرة

سنوضح الطريقة الصحيحة التى لابد من إتباعها لتحضير الوصفة وتطبيقها على البشرة، لتوحيد لون البشرة والقضاء على الأماكن الداكنة والتجاعيد.