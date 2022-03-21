طريقة عمل بطاطس تكساس بطعمها الذى لا يقاوم مثل المطاعم وأحلى

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عمر شويل - جدة تعتبر بطاطس تكساس من من الوجبات الشهيرة، والتى تقدم فى المطاعم الكبرى كنوع مفضل لدى الكثير من الأشخاص ، وهى عبارة عن وجبة يتم عملها من طبقة من البطاط المقلية وعليها طبقة من اللحمة المفرومة المعصجة وعليها طبقة أخيرة من الجبنة التى تعطيها الشكل والنكهة الجميلة، كما انها من الوجبات متكاملة العناصر الغذائية من البروتين الموجود فى اللحوم والنشويات الموجودة فى البطاطس وكذلك الكالسيوم الموجود بالجبنة، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بطاطس تكساس زى المطاعم وأحلى بالتفصيل. مكونات بطاطس تكساس تحتوي بطاطس تكساس على مكونات مفيدة ومغذية لتقديم وجبة لذيذة وهى كالتالي: كيلو من البطاطس.

زيت للقلي.

١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

٢ حبة من الطماطم مفروم.

١/٢ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

قرن من الفلفل الأخضر الحار.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكمون.

٤ ملعقة كبيرة من الزيت.

١/٢ ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

كوب من الجبنة المودزريلا والشيدر.

١/٢ ملعقة صغيرة من البابريكا.

٢ ملعقة كبيرة من الصلصة. للتزيين هلابينو.

بصل اخضر. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بطاطس تكساس سهلة وبسيطة وطعمها بيكون أحلى من المطاعم وهى كمايلي: أولاً نقوم بتقشير البطاطس ونغسلها جيداً ثم نقطعها الى أصابع ونقليها فى الزيت الساخن حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة. بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها ٤ ملاعق الزيت ونضيف عليها البصل والثوم ونقلبهم كويس حتى يذبلوا. ثم نضيف عليهم اللحمة المفرومة والملح والفلفل وباقى البهارات من الكمون والكزبرة والبابريكا ونستمر فى التقليب. بعد ذلك نضيف عليهم الطماطم المفروم وصلصة الطماطم والفلفل الأخضر الحار نقلبهم ونتركهم لمدة ١٠ دقائق ثم نرفعها من على النار. نحضر طبق التقديم أو صينية من البيركس ونضع به طبقة من البطاطس المقلية ونضع فوقها طبقة من اللحمة المعصجة. ثم نضع على الوجه خليط الجبنة المودزريلا والشيدر وندخلها الفرن تحت الشواية حتى تذوب الجبنة وتأخذ لون. نخرجها من الفرن ونزينها بالبصل الأخضر والهلابينو وبالف صحة وهنا. فوائد الثوم يحتوي الثوم على فوائد كثيرة مفيدة جداً لصحة الجسم وسنذكر منها الآتي: يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول فى الدم. يزيد من إنتاج اكسيد النيتريك فى الأوعية الدموية ويعمل على توسيعها والحد من الجلطات. يحارب الكثير من أنواع الجراثيم والفيروسات والعدوى الفطرية. يساعد فى معالجة الزكام بسرعة. يحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى جهاز المناعة فى الجسم. فوائد اللحم المفرومة هناك العديد من الفوائد الصحية لها وهى كالتالي: مصدر للبروتين الأساسي ويعد من العناصر الغذائية المهمة. يحمى الجسم من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة لاحتوائه على الزنك. يعمل على تعزيز ونمو العضلات. يوفر الأحماض الأمينية الأساسية التى تساعد على الهضم. يساعد فى تحسين عمل الدورة الدموية. تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وعدم انتظام ضربات القلب. فوائد البابريكا هى عبارة عن نوع من التوابل المفيدة جداً للصحة وتصنع من قرون الفلفل الحلو ولها فوائد عديدة منها الآتى: يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة للجسم. يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التى تحارب الجذور الحرة وتقلل من ظهور الشيخوخة وعلامات تقدم السن. تساعد فى تخفيف الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل والعضلات. تعمل على خفض ضغط الدم عن طريق استرخاء الأوعية الدموية. تمد الجسم بالطاقة وتوفر الجلوكوز اثناء انتاج الناقلات العصبية والهيموجلوبين. فوائد الجبنة المودزريلا تحتوي الجبنة المودزريلا على العديد من الفوائد الصحية للجسم وسنتعرف على بعضها فيمايلي: تعد مصدر جيد لفيتامين أ الذ يذوب فى الماء ولا يخزنه الجسم. يحتوي على فيتامين B3 الذى يساعد فى السيطرة على الكوليسترول ويمنع ظهور بعض الأمراض مثل السكري والتهاب المفاصل. يزخر بالدهون والفيتامينات القابلة للذوبان وتساعد فى امتصاص الكالسيوم.

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