طريقة عمل بسكويت المندولين اللذيذ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

بسكويت المندولين ، من الوصفات المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، كما أن طريقة تحضيرها في المنزل سهل وبسيط ولا تتطلب الكثير من الجهد أثناء تحضيرها

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت المندولين.

مكونات بسكويت المندولين

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

مكونات البسكويت

١٧٥ جرام من الدقيق أو كوب وثلث.

ملعقتين كبار من السكر البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

٨٠ مللي من أو ثلث كوب من الزبدة المذابة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

١ بياض بيضة.

رشة من الفانيليا.

مكونات الكراميل

كوب ونصف من السكر الأبيض الحبيبات أو ٣٠٠ جرام.

٢٥ جرام من الزبدة أو مكعبين.

كوب إلا ربع من الكريمة السائلة أو بديل الكريمة السائلة.

مكونات طبقة الشوكولاتة

مقدار مناسب من الشوكولاتة الخام المذابة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل بسكويت المندولين وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الدقيق والسكر والملح جيدا مع بعضهم البعض.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الزبدة وملعقة الزيت ونمزجهم جيدا مع الدقيق حتي تتجانس جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة بياض البيضة ورشة الفانيليا ونقوم بمزج الخليط مع بعضه البعض برفق حتي تتكون لدينا عجينة متماسكة.

وبعدما تتكون لدينا عجينة متماسكة نقوم بوضع العجينة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم بعد ذلك نقوم بإحضار صينية مربعة الشكل ونضع بداخلها ورقة زبدة.

ثم نقوم بفرد عجينة البسكويت داخل الصينية بشكل متساوي حتي تصبح العجينة مفرومة بنفس السمك الرقيق كما موضح بالصورة.



بعد ذلك نقوم بإحداث ثقوب بواسطة الشوكة في عجينة البسكويت التي قمنا بفردها داخل الصينية.

ثم ندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٠ دقيقة تقريبا.

ثم نقوم بعد ذلك بإعداد طبقة الكراميل، فنقوم بوضع السكر في إناء على نار هادئة بدون تقليب حتي يذوب السكر تماما.

وبعدما يذوب السكر نقوم بإضافة الزبدة والكريمة السائلة ونقلب جميع المكونات جيدا باستمرار على نار هادئة حتي تتم تسوية الكراميل.

ثم نقوم بعد ذلك بصب الكراميل فوق البسكويت ونوزعه بالتساوي.

ثم ندخل البسكويت في الثلاجة حتي يبرد ويتماسك الكراميل الذي قمنا بصبه فوقه.

وبعدما يتماسك الكراميل نقوم بتقطيع البسكويت على شكل أصابع.