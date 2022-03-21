بطريقة بسيطة حضري كفتة الدجاج الاقتصادية بطعم رائع ولذيذ

كفتة الدجاج الاقتصادية ، من ألذ أنواع الكفتة يتم تحضيرها من خلال صدور الفراخ المخليه ويعتبر الدجاج من اللحوم التي تعتبر أسعارها بسيطة وفي متناول الجميع بالنسبة للمقارنة بأسعار اللحم المفروم، وتعتبر الكفتة من أشهي الأطباق التي تقدم على السفرة ولها مذاق رائع يعشقه الكبير قبل الصغير، فهي يمكن تقديمها كسندويتشات كوجبة سهلة وسريعة أو يمكن تقديمها كطبق رئيسي على السفرة بجانب الأرز الأبيض ومختلف أنواع السلطات كسلطة الطحينة والسلطة الخضراء أو المخللات، فهي طبق غذائي متكامل على السفرة ويعتبر صحي فهي يتم شويها على الشواية أو في الفرن حسب الرغبة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة الدجاج الاقتصادية بمكونات سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع.

مكونات عمل كفتة الدجاج الاقتصادية

يتم تحضير الكفتة من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو من صدور الدجاج مفرومة. بصلة كبيرة مفرومة. 2 قرن من فلفل الألوان مفروم. حزمة من الكزبرة المفرومة. ملعقة صغيرة ثوم بودر. ملعقة صغيرة بابريكا. ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

للتشكيل

ماء بصل.

ماء طماطم.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة الدجاج الاقتصادية بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بفرم البصل ثم نرش إليه القليل من الملح، ثم نتركه حتي يتصفى من ماءه. ثم نقوم بعصر البصل جيداً حتي نتخلص من ماء البصل نترك ماء البصل جانباً، لأنه يتم استخدامه عند عمل تسوية الكفتة. نضع في وعاء كبير البصل المفروم ثم نضيف الكزبرة المفرومة وفلفل الألوان ثم نضيف إلي المكونات صدور الفراخ المفرومة. ثم نقوم بإضافة البهارات الملح والفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودر نعجن المكونات جيداً، لمدة عشر دقائق حتي يتماسك الخليط ويصبح متجانس. نترك الخليط لمدة ربع ساعة داخل الثلاجة حتي يتماسك قليلاً قبل التشكيل.

طريقة التشكيل