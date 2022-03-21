نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بربع كوب من اللبن حضري اللقيمات السعودي بالقرفة اللذيذة في المنزل بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللقيمات السعودي بالقرفة ، تعتبر من الحلويات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتعتبر من الحلويات الهشة والخفيفة التي يحبها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، ويقبل عليها الكثير من الأشخاص في شهر رمضان الكريم، وتعتبر من الحلويات السريعة التي لا تأخذ الكثير من الوقت عند عملها، وتبحث دائماً الأمهات على طرق سهلة وبسيطة لتحضيرها وتكون مقرمشة مثل الجاهزة، وتعتبر من الحلويات اللذيذة والمقرمشة التي يمكن رشها بالسمسم أو المكسرات أو القرفة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل اللقيمات السعودي بالقرفة المقرمشة في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل اللقيمات السعودي بالقرفة

تحتوي اللقيمات السعودي بالقرفة على بعض المكونات التي تعطيها مذاق ورائحة شهية وهي كالتالي:-

2 كوب من الطحين.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من القرفة.

ربع كوب من النشا.

مقدار ربع كوب من اللبن.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة ونصف من الخميرة الفورية.

كوب وربع من الماء الدافئ.

قطر بارد.

مقادير القطر

هناك ثلاث مقادير لعمل القطر وهي كالتالي:-

كوب من الماء.

٢ كوب من السكر.

٥ قطرات من عصير الليمون.

طريقة إعداد القطر

نقوم بتحضير إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ونضيف إليه السكر ونقلب جيداً حتى يذوب السكر في الماء، ثم نضيف قطرات من الليمون ونقلب لمدة دقيقتين، ثم نتركه حتى يغلي ويصبح جاهز بقوام متوسط يعني ولا خفيف ولا ثقيل، وترفعه من على النار ونتركه حتي يبرد تماماً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير اللقيمات السعودي بالقرفة خطوة بخطوة في المنزل وهي كالآتي:-

تحضير وعاء الخلاط ونضع به الطحين والنشا ثم بعد ذلك القرفة والهيل ثم نضيف الخميرة الفورية والملح نقلب هذه المكونات جيداً. ثم نضيف بعد ذلك اللبن والماء بالتدريج ونخلط المكونات جيداً حتى تتكون عجينة لينة وناعمة. نقوم بتغطية العجينة ونتركها حتي تتحمر لمدة ساعتين حتي يتضاعف حجمها. ثم نحضر مقلاة عميقة ونضع بها الزيت ونضعها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت، ثم بعد ذلك نضع اللقيمات بأخذ ما مقدار ملعقة صغيرة من العجين ونقلب حتي يأخذ اللون الذهبي. نخرج اللقيمات من الزيت ونضعها في طبق القطر البارد ونخرجها ثم نضعها في طبق التقديم باردة بالهنا والشفا.

سر نجاح اللقيمات وجعلها مقرمشة

على كل السيدات التي ترغب في جعل اللقيمات مقرمشة يجب ان تكون الشربات باردة تماماً، ويكون الزيت سخن وليس بارداً وقيل اذا كانت اللقيمات ساخنة، واذا تم تزينها بالشوكولاتة يجب عليكي وضعها في الثلاجة حتى لا تصبح طرية، وان يكون نوع الطحين مخصص لعمل الحلويات.