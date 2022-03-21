اصنعي كيك الزنجبيل بنكهة البرتقال بقوام رائع ونكهة لذيذة

يعد كيك الزنجبيل ، من ألذ أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه فهو كيك شهي ورائع ويختلف عن طرق تحضير الكيك العادي فهو يمتاز بنكهة ورائحة رائعة لاحتوائه على بشر البرتقال والزنجبيل معاً، يتم تجهيزه داخل المنزل بطريقة سهلة جداً وبسيطة ويتم تزينه بصوص رائع يتكون من السكر البودر مع عصير البرتقال، كما أنه يمكن تزين الكيك بأي طريقة أخرى حسب الرغبة، ويعد الزنجبيل من أهم المكونات التي تدخل في عمل العديد من الوصفات الأخرى غير الكيك مثل الفطائر والأكلات فهو يحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيك الزنجبيل بنكهة رائعة وجميلة بالمنزل.

مكونات عمل كيك الزنجبيل بنكهة البرتقال

يتكون الكيك من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من السكر ناعم الحبيبات.

نصف كوب زبدة لينة.

4 حبات كبيرة بيض.

3 حبات من صفار البيض.

نصف كوب من الحليب.

2 ملعقة زنجبيل مبشور.

ملعقة كبيرة بشر البرتقال.

للصوص

كوب سكر بودر.

2 ملعقة كبيرة من عصير برتقال الطازج.

القليل من بشر الزنجبيل.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيك الزنجبيل بنكهة البرتقال بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ

نجهز قالب كيك ذو فتحة من الوسط ثم يبطن بالزبدة أو السمنة ويرش بالدقيق، حتي يبطن بطبقة خفيفة من الدقيق من جميع الجهات. نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر والملح معاً، حتي يصبح الخليط ناعم وخالي من التكتلات. ثم نضع البيض في وعاء كبير ثم نضيف إليه 3 حبات من صفار البيض فقط، ثم نضيف إليه الحليب وبشر البرتقال. ثم نضيف الزنجبيل المبشور ثم نخفق المكونات بالمضرب اليدوي، حتي يتجانس الخليط تماماً. في وعاء الخلاط الكهربائي أو العجان نقوم بإضافة الدقيق ثم نضيف السكر والزبدة، ثم نخفق المكونات حتي تختلط مع بعضها البعض ويصبح الخليط مثل فتات الخبز. ثم نقوم بإضافة خليط البيض السائل تدريجياً ونخفق المكونات على سرعة متوسطة، حتي تختلط المكونات ويصبح لدينا خليط متجانس. نصب الخليط في قالب الكيك الذي تم تجهيزه ثم يدخل القالب فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي ينضج تماماً ويأخذ اللون الذهبي. نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتي يبرد تماماً، ثم نقوم بتزينه.

طريقة تحضير الصوص لتزيين الكيك

في طبق متوسط الحجم نقوم بإضافة السكر ثم نضيف إليه عصير البرتقال تدريجياً والقليل من بشر الزنجبيل. ثم نستمر في التقليب حتي يتكون لدينا خليط سائل وثقيل القوام ومتجانس تماماً. ثم نقوم بصب الصوص على الكيك بعد أن يبرد، ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.

نصائح هامة

يمكن استبدال الزنجبيل الطازج بالزنجبيل البودر إذا لم يتوفر الزنجبيل الطازج.

يجب أن يكون البيض المستخدم بدرجة حرارة الغرفة وأيضاً الحليب.

يفضل عند بشر البرتقال نقوم ببشر الطبقة البرتقالية للقشرة دون الوصول للطبقة البيضاء.

نحرص على نخل الدقيق وباقي المكونات الجافة الملح والبيكنج بودر مع بعضها البعض قبل الاستخدام.

أهم فوائد الزنجبيل للجسم