مش هتشتري الاندومي تاني طريقة عمل الاندومي في البيت أحلي من الجاهزة

طريقة عمل الاندومي في البيت، الاندومي من الأطعمة التي بحب تناولها الكبير والصغير ودائما ما نجد الأمهات تحذر أبناءها من شراء الاندومي خوفاً على صحتهم، لذلك يبحثون عن طرق صحية لتحضير الاندومي بمكونات بسيطة موجودة في كل بيت، لضمان صحة أبناءهم وتلبية رغباتهم بشكل مفيد لصحتهم من خلال تحضيرة في المنزل بطريقة صحية دون إضافة أي مواد ضارة.

مش هتشتري الاندومي تاني طريقة عمل الاندومي في البيت

المكونات

نصف كيلو من المكرونة الاسباجتيي.

2 مكعب مرقة دجاج.

2 ملعقة من زيت القلي.

رشة من الملح.

رشة من الثوم البودر.

رشة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير

قومي بوضع إناء على النار فيها كمية مياة مناسبة، ثم ضعي المكرونة الاسباجتيي واتركي على نار متوسطة حتي تنضج، قومي بوضع ملح وفلفل وكمون ثم أضيفي مرقة الدجاج وزيت القلي عليك تقليب المكونات جيداً واتركي حتي تنضج، ثم قومي بإحضار مقلاة وضعي الزيت والشطة ثم الثوم البودر والبصل البودر ومرقة الدجاج وعليك تقليب المكونات جيداً حتي تحصلين على نكهتة الاندومي، بعد سلق المكرونة ضعي عليها نكهة الاندومي التي تم تحضيرها، عليك تقليبها مع المكرونة جيداً حتي تمتزج، ثم عليك تقديمها وستجد الطعم رائع مثل الجاهز وسينال إعجاب أفراد أسرتك.

طريقة عمل الاندومي بالبيت بطريقة صحية

عليك إحضار نصف كيلو من المكرونة الاسباجتيي، وملح وفلفل أسود وكركم وبهارات لحم أو فراخ، مرقة دجاج، فلفل أخضر وفلفل ألوان حبة من الطماطم وزيت، عليك إحضار وعاء ووضع كمية من الماء وسبق المكرونة وبعد أن تنضج عليك تصفيتها جيداً من الماء، قومي بوضع مقلاة بها كمية من الزيت ثم قومي بإضافة الفلفل الأخضر والألوان بعد تقطيعة، عليك تقليبه في الزيت وإضافة المكرونة ثم ضعي الملح والفلفل الأسود والبهارات والترقية والكركم، عليك تقليب المكونات جيداً حتي تأخذ نكهت الاندومي ويكون طعمها مثل الجاهز وقدمي للأفراد أسرتك، سينال إعجابهم وسيبتعدون عن شراء الاندومي الجاهز، ويمكنك تحضيرة في المنزل بطريقة بسيطة ومكونات سهلة وطعم مميز.