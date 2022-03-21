طريقة البط بالبرتقال في الفرن وصفة عزومات رمضان بسر التتبيلة السحرية

طريقة البط بالبرتقال في الفرن، من الطرق التي تبحث عنها كل ست بيت، لأنه من الأطباق الرئيسية التي تقدم في أفخم المطاعم، ويرص عدد كبير من الأشخاص على تناولها خارج المنزل لأنهم يعتقدون دومًا أن طريقة تحضيرها قد تكون صعبة بعض الشيء، ولن يستطيعوا تحضيرها في البيت بنفس جودة المطاعم، ولكن نحن اليوم جئنا لكم بأقوى طريقة عمل البط بالبرتقال في الفرن، بخطوات بسيطة وطعم ولا أروع، ستبهرين كل أفراد أسرتك، وستجعلها وصفتك المعتمدة لكل مناسباتك ومائدة رمضان، جربيها معنا ولن تندمي ستحصلين على طعم مثل المطاعم وأفضل.

المكونات

ثمرتين من البرتقال كبيرة الحجم / كوب من عصير البرتقال.

اغسلي البط بالماء جيدًا ثم انقعيه لمدة ساعة في محلول به ملعقة كبيرة من الدقيق + ملعقة كبيرة من الملح + 2 ملعقة من الخل + عصير ليمون.

اشطفي البط جيدًا واتركيه حتى يصفى تمامًا من الماء ثم اتركيه جانبًا.

احضري وعاء عميق ثم أضيفي به كلًا من الجزر + البصل المقطع + الملح + الفلفل + بشر البرتقال، واخلطي كل المكونات معًا جيدًا.

قومي بحشو البط بهذا الخليط واتركي كمية قليلة منها لتقوم بوضعها تحت البط بالصينية.

ضعي في وعاء آخر كلًا من البرتقال + الليمون + الملح + الفلفل، ثم اسكبي كل المكونات في الصينية.

احصري على تغطيتها بورق الفويل جيدًا وادخليها الفرن لمدة لا تقل عن ثلاثة ساعات حتى تصبح ناضجة تمامًا.

يمكنك إضافة كل ساعة نصف كوب من الماء حتى لا يجف تمامًا البط ويظل محتفظًا بقوامه.

بعد أن يصبح البط ناضج تمامًا ادهني بالعسل واتركيه بدون غطاء تحت الشواية حتى يكتسب لون احمر.

اسكبي كل مكونات الصوص في وعاء عميق ثم ارفعيه على النار واتركي كل المكونات حتى تغلي تمامًا.

ثم قومي بعمل شقوق في البط من أعلى الصدر والجوانب، وابدئي في صب الصوص على البط بالكامل.

اتركيه حتى يتشرب تمامًا وكلما لاحظتِ انه يحتاج للمزيد صبي عليه القليل.

في الخطوة الاخيرة ضعي الزيتون وماءه المالح والملح والفلفل.