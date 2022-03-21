الأطباء يحذرون وفاة أسرة بأكملها بسبب غسل الدجاج بالماء قبل الطهي وهذه الطريقة الصحيحة لغسلها

يعشق الكثير منا تناول الدجاج بصفة مستمر وخاصة الأكفال وذلك لأنه يمكن طهو منها كثير من الأشكال المتعددة بأطعمة مختلفة من الفراخ المشوية والبانية والناجتس ولكن تقع ربات المنازل في خطأ شائع دون أن تعلم وهو غسل الفراخ بالماء مما يساعد على ظهور الأمراض والبكتيريا والجراثيم وسوف نوضح اهم التفاصيل من خلال هذا المقال.

ما سبب عدم غسل الدجاج بالماء

نجد أن الماء يساعد على نشر البكتيريا والجراثيم على الدجاج.

تؤدي انتشار البكتيريا والجراثيم على حدوث أمراض في الجهاز الهضمي.

تساعد انتشار البكتيريا على انتفاخ القولون.

يشعر من يأكل الدجاج بالكسل والخمول بعد تناولها.

يمكن أن تسبب مرض سرطان القولون.

يمكن أن تسبب آلام مزمنة في المعدة.

تساعد في حدوث عسر الهضم.

يمكن أن تسبب الإمساك المزمن نتيجة عدم عمل المعدة بشكل جيد.

طريقة غسل الدجاج الصحيحة

يجب عدم استخدام الماء نهائيا.

نخضر الدجاج ونقوم بتنظيفه جيدا من بقايا الريش.

نقوم بتحضير محلول غسل الدجاج ويتكون من ليمون، خل، ملح، ونخلطهم جيدا .

نحضر الدجاج بعد تقطيعه ونضع كل قطعة في المحلول ونغسلها فيه جيدا

حتى ننتهي من عدد قطع الدجاج.

نقوم بعد ذلك بتحضير الدجاج للطهي بالطريقة التي يريدها الجميع في المنزل.

طريقة التعرف على الدجاج الهرموني

الدجاج الهرموني: هو الدجاج الذي يتم حقنه بكمية كبيرة من الهورمونات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث السرطان ويمكن أن نوضح طريقة التعرف عليها من خلال النقاط التالية..

يكون الدجاج خامل وكسول داخل القفص.

نجد تغيير في لون اللحم الخاص به فقد يميل إلى الإرجواني أو إلى الأحمر.

تغير في شكل الدجاج والشعور بأنه غير طبيعي يجب الابتعاد تماما عن هذا النوع وشراء الدجاج الصحي.

نصائح خاصة بالطعام

نصائح هامة يجب التعرف عليها من خلال السطور التالية:

يجب عندما نعد الطعام أن نجهز وجبة تكفي لجميع أفراد الأسرة دون أن يتبقى منه شيء لليوم التالي.

كما يجب أن يتم طهي الطعام طازج يوميا، وذلك حتى تتم الاستفادة الكاملة منه ومن فوائده.

الطعام الذي يترك في الثلاجة ليوم أو ليومين قد يفقد لذته ومذاقه اللذيذ.

الأجزاء التي يجب إزالتها من الدجاج

سوف نوضح لكم في النقاط الآتية أهم الأجزاء التي لابد أن نتخلص منها مباشرة، وأبرز هذه الأجزاء:-

حيث أن الذيل الخاص بالدجاجة حيث أنه لقد أشارت الدراسات بأنه من الضروري التخلص منه، وذلك لأنه يحتوي كم كبير من البكتريا التي تلحق الضرر بجسم الإنسان، ويحذر من تناول هذا الجزء.

الجلد يضم عدد كبير جدا من السعرات الحرارية والدهون وتناوله يسبب الكثير من الأمراض، ويصيب الأشخاص بالسمنة، فضلا عن الإصابة بارتفاع ملحوظ في تسبب الكوليسترول الموجودة في الجسم، كما أن الدهون الموجودة في جلد الفراخ دهون غير صحية بالمرة.

كما أن رأس الدجاجة تعد مسقط أساسي لتجمع البكتيريا والفيروسات الضارة، واحترامها على عدد لا حصر له من الفطريات، لذا يجب التخلص منها على الفور، وينصح بعدم تناولها.

نصائح عند شراء الدجاج

إذا أفدمت على شراء الدجاج عليك القيام بالاتي: