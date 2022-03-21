أنجح طريقة لعمل النمورة السورية بطعم رائع ومذاق طيب

النمورة السورية ، هي من الحلويات السهلة وسريعة التحضير يتم تجهيزها من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة، وتعتبر من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها في شهر رمضان أو في الأعياد فهي تمتاز بمذاق طيب ورائع ومناسبة للضيوف، لها مذاق خاص بجانب الشاي أو القهوة في الصباح، ولها عشاقها من الكبار والصغار وتشبه في تحضيرها طريقة عمل البسبوسة المصرية، وتعد النمورة من الحلويات التي يمكن تحضيرها بطرق عديدة وبمكونات مختلفة تختلف من شخص لآخر أو من بلد لبلد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام خطوات عمل النمورة السورية بالمنزل بكل سهولة وبساطة وبألذ طعم وبأبسط المكونات.

مكونات عمل النمورة السورية بالمنزل

تتكون النمورة من مكونات بسيطة جداً وسهلة ومتواجدة بالمنزل هي كما يلي:ـ

2 كوب ونصف من السميد الناعم.

رشة من الملح.

2 كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

كوب من السكر.

للشربات

3 كوب من السكر.

3 كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة كبيرة من السمنة.

للتزين

فول سوداني أو فستق حلبي أو لوز.

طريقة التحضير

يتم تحضير النمورة السورية بطريقة سهلة وسريعة والخطوات هي كما يلي:ـ

نقوم بتجهيز صينية متوسطة الحجم ونقوم بدهنها بالقليل من الزبدة أو السمنة حتي تغطي جميع جوانب الصينية. ثم نقوم بتحضير خليط النمورة نحضر وعاء كبير ونضع به السميد، ثم نضيف البيكنج بودر والملح ثم نضيف السكر ونقلب المكونات جيداً. نضيف إلي المكونات الزبادي ثم نقلب المكونات مع بعضها البعض حتي تتجانس تماماً. نسكب الخليط في الصينية المجهزة مسبقاً ثم نوزع الخليط في الصينية بشكل متساوي حتي يصبح الخليط متساوي على الوجه. ثم نترك الصينية حتي ترتاح قليلاً لمدة نصف ساعة مع مراعاة تغطيتها جيداً. نقوم بتقطيع العجينة في الصينية باستخدام السكين على شكل مربعات أو مثلثات تقطيع خفيف على الوجه ثم نضع في كل مربع قطعة من اللوز أو الفستق. ثم ندخل الصينية فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية على الرف الشبكي في المنتصف. نترك الصينية داخل الفرن حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن وتسقى بالشربات وهي ساخنة. ثم تترك حتي تبرد تماماً وتتشرب الشربات تماماً، ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

طريقة تحضير الشربات