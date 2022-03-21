نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلوى السمسمية اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة وبمكونات اقتصادية في المقال التالي
حلوى السمسمية اللذيذة من الحلويات الشرقية الجميلة التي يفضلها الصغار والكبار، وكثير من الناس يفضلون تناوله بجانب المشروبات الساخنة، وهى من الحلويات التي تباع في المولد النبوي الشريف بكثرة وسعرها غالي الثمن، كما تجد أغلب الناس لا يقدرون على شرائها، فلذلك قومنا بعمل حلويات سريعة وسهلة بالمنزل بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، كما يوجد للحلوى أنواع كثير تستطيع السيدات القيام بصنعها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل حلوى السمسمية اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة.
مكونات حلوى السمسمية اللذيذة
تتكون من بعض المكونات البسيطة التي تساعدنا على عمل حلويات سريعة بكل سهولة بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- ثلاث أكواب من السمسم.
- ربع كوب من العسل الجلوكوز.
- نصف كوب من السكر.
- ربع كوب من الماء.
- رشة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة عمل السمسمية اللذيذة بطعم روعة أحلى من الجاهزة بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نضع وعاء ونضع السكر، والماء، وعسل الجلوكوز ونقلب حتى يذوب السكر.
- نضع الوعاء على نار هادئة حتى يصبح الخليط ذهبي اللون.
- نقوم بإضافة الفانيليا للخليط ونقلب حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- نحضر وعاء آخر ونضع به السمسم، ثم نضيف إليه خليط السكر السابق ونقلبهم جيداً مع بعض.
- نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت.
- ثم نضع الخليط في الصينية وهو ساخن، ثم نقوم بفرد الخليط على الصينية قبل أن يتماسك.
- نسوي حواف السمسمية جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.
- نقوم بتقطيع الخليط بواسطة سكينة مدهونة بالزيت حتى لا تتكسر السمسمية، ونتركها حتى تبرد تماماً.
- ثم نقوم بتقديمها بألف صحة وهنا.
نصائح عند عمل السمسمية بالمنزل
سوف نتعرف على بعض النصائح البسيطة عند عمل الحلوى بالمنزل وهى كما يلي:-
- يفضل أن يكون السيرب المستخدم ساخن عند وضعه على السمسم.
- التقليب المستمر حتى نحصل على قوام متماسك.
- فرد خليط السمسم بسرعة حتى لا يجف ويصعب فرده على الصينية.
- تقطيع السمسمية وهى ساخنة حتى لا تتكسر.
- يمكن تبديل عسل الجلوكوز بعسل النحل.
- إضافة الفانيليا للخليط يجعل الطعم مثل الجاهزة تماماً.
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