لسحور رمضان.. طريقة عمل الفول المدمس علي أصولة من غير ما يسود وسر التحبيشة الخطيرة بطعم احلي من الجاهز

الفول المدمس من الوجبات المهمة على مائدة السحور في شهر رمضان المبارك هو طبق الفول المدمس، لأنه من الأطعمة التي تساعد جميع الصائمين على تحمل فترات الصيام الطويلة وخاصة خلال فصل الصيف، وذلك لاحتوائه على النشويات المعقدة التي يستغرق الجسم وقتاً طويلاً لهضمها، بالإضافة على وجود كمية كبيرة من الألياف في الفول والتي تشعر الأنسان بالشبع لفترات طويلة، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الفول المدمس اللذيذ في المنزل، بالإضافة إلى مكونات التحبيشة التي يتم إضافتها للفول في المطاعم.

طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات

المكونات

500 جرام من الفول.

ثلاثة أرباع الكوب من العدس الأصفر.

حبة متوسطة من البصل.

حبة كبيرة من الطماطم.

حبة متوسطة من الجزر.

نصف ليمونة.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الملح.

طريقة التحضير

نضع الفول في طبق كبير ونغطيه بالماء ونتركه لليلة كاملة أو لثمان ساعات على الأقل.

نصفي الفول من الماء جيداً ونغسل العدس ونصفيه جيداً أيضاَ.

نبشر الجزر ونفرم البصل ناعم جداً.

نقطع الطماطم إلى مكعبات صغيرة.

نحضر قدر مناسب ونضع فيها الفول والعدس والبصل والجزر والطماطم.

نغطي المكونات السابقة بالماء المغلي ونتركهم على نار متوسطة.

نضيف عصير الليمون والكركم والملح ونقلب.

نغطي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة أربع ساعات مع متابعة مقدار المياه طوال هذه الفترة.

عندما ينضج الفول تماماً نتركه حتى يبرد ثم نضع الخليط في الخلاط الكهربائي ونخلطه جيداً حتى يصبح ناعم القوام.

يمكن عمل تحبيشة لذيذة للفول تتكون من

ست فصوص من الثوم.

كوب من الماء.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الملح.

عصير ثلاث حبات كبيرة من الليمون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة تحضير

نضع جميع المكونات السابقة في الخلاط الكهربائي ثم نضعها في قدر على النار ونتركها تغلي لمدة دقيقتين، نترك تحبيشة الفول تبرد ثم نحفظها في علبة محكمة الإغلاق لحين الحاجة لاستخدامها، حيث يضاف ملعقتان أو أكثر من هذه التحبيشة إلى الفول قبل تقديمه، وهذا هو سر الطعم اللذيذ للفول الذي نتناوله في المطاعم أو من على عربات الفول