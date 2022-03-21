نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة.. طريقة عمل كحك العيد الناعم والدايب دوب بمكونات اقتصادية بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل كحك العيد واحد من بين أهم أصناف الحلوى التي من الممكن أن يتم عملها في البيت بكل سهولة ومن الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بإعداده لأطفالها في البيت ومن ثم نحصل على أفضل نوع من أنواع التحلية المميزة والسهلة من دون أن تكون مكلفة ومن الممكن عملها أيضا بأقل تكلفة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المعلومات عن أفضل المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل أفضل نوع من أنواع الكعك بأفضل المكونات، وتعتبر الوصفة القادمة من أيسر ما يمكن أن تتبع ربة المنزل خطواته للحصول على أفضل وصفة كحك مناسبة لاحتفالات العيد.
مقادير كحك العيد
من الممكن أن يتم عمل الكعك من خلال الاتباع لخطوات بسيطة وبمكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل تستطيع كل ربة بيت أن تحضر هذا النوع من الحلوى الشرقية المتميزة، ومن خلال الآتي نوضح مقدار لعمل كيلو واحد من الكعك ويمكنك أن تقومي بمضاعفة الكمية من المقادير لمضاعفة كمية الكعك المنتجة، أهم المكونات التي تلزم لتحضير هذا النوع من الحلوى ما يلي في النقاط القادمة:
- كيلو واحد من مكون الطحين الأبيض.
- ثلاثة أرباع كوب من مكون السمن البلدي.
- ملعقتان من دقيق السميد.
- كوب من الحليب الفاتر.
- ملعقة من الخميرة.
- كمية ملائمة من الملبن للحشو.
- مكسرات مجروشة.
- ملعقة كبيرة من مكون السكر.
- رشة من الملح.
- ملعقتان من مكون السمسم المحمص.
طريقة تحضير كحك العيد بالكيلو
من الممكن البدء في إعداد العجينة كما يلي:
- يتم إحضار وعاء ملائم به الخميرة والقليل من الحليب الفاتر مع ملعقة السكر وربع كوب دقيق مع التقليب المستمر وترك المكونات خمس دقائق لعمل اختبار لمدى نشاط الخميرة.
- بعد ملاحظة الفقاعات على الخليط نبدأ في المزج لبقية المكونات حتى نحصل على مقدار من لعجين الناعم والعجن يدويا مدة خمس دقائق.
- اتركي العجينة كي تتخمر تماما ومن ثم تكون جاهزة للاستعمال.
- قومي بحشو كرات العجينة الصغيرة بالملبن والمكسرات إن وجد، ثم تركها تختمر مرة أخرى، ومن ثم تبدئي في تشكيل لكعك بالنقش المفضل ويختمر بالصاج قبل الخبز ربع ساعة.
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