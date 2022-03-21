كيكة البرتقال الهشة بطريقة سهلة وصحية وشهية وبمذاق روعة ومميز جداً

كيكة البرتقال الهشة ، من أنواع الكيك اللذيذ والشهي التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضا، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدته الصحية، نظرا لاحتوائها على البرتقال الذي يحتوي على فيتامين C (ج) الهام لصحة الإنسان، كما يساعد في تقوية جهاز المناعة، وعلاج الكثير من الأمراض، كما تتميز بمذاقها الرائع لاحتوائها على البرتقال، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، لذا تلجأ الكثير من ربات البيوت إلى إعدادها في المنزل وتقديمها لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم، كما يمكنكم تجربة كيكة الرواني وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة البرتقال الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة البرتقال الهشة

تتكون كيكة البرتقال الهشة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

85 جم من السكر.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من بشر البرتقال.

2 ملعقة كبيرة من عصير البرتقال.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

نقطة من لون غذائي برتقالي (اختياري).

ثلثان كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من عصير البرتقال لسقي الكيك (125 مل).

للتزيين

مكسرات.

جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كيكة البرتقال الهشة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: