طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بوصفة اللحم ووصفة الدجاج.. لا تفوتك

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المكرونة بالبشاميل بوصفة اللحم ووصفة الدجاج، إنها أول الأكلات التي تخطر على بال الأمهات وربات البيوت عند وجود عزومات عائلية، وتعد من الأكلات المحببة لدى جميع الناس، وهي منتشرة بشكل كبير في العالم، نظرًا لسهولة عملها وطعمها الرائع، كما يمكن عملها بأكثر من مكون كاللحم المفروم وشرائح الدجاج الرفيعة، أو السجق والسويس، لذلك نقدم لكي سيدتي أفضل الطرق لصناعتها في المنزل بشكل آمن. وصفات منزلية لكيفية تنظيف وتلميع السيراميك والفواصل والتخلص من البقع بمكونات حقا ستدهشك وصفة المكرونة بالبشاميل المكونات: مكرونة.

زيت.

ملح.

مياه.

صلصة طماطم. لعمل اللحمة بصل مفروم.

بهارات مشكلة.

ملح.

اللحم المفروم.

زيت.

فلفل أسود. لعمل البشاميل زبدة.

حليب.

ملح.

مرقة.

دقيق.

جبنة موتزاريلا.

طماطم.

فلفل أسود. طريقة التحضير في قدر نضع المياه حتى الغليان ونضع المكرونة. عند الغليان نضع الملح والزيت. وضعها على جنب بعد تصفيتها. في مقلاة نضع الزيت والبصل المفروم والثوم المفروم وتشويحهم. نضيف اللحم المفروم، والتقليب حتى النضج. إضافة البهارات على اللحمة. وضعها على جنب حتى تنضج. لعمل صلصة البشاميل نضع الزيت والدقيق. نخلطهم مع بعضهما البعض جيدًا. ثم إضافة الحليب والتوابل. استمرار التقليب حتى الحصول على المزيج المطلوب. في صينية نظيفة نضع القليل من البشاميل ثم رص المكرونة. نضع اللحمة المفرومة. ثم طبقة من البشاميل ثم طبقة من المكرونة. ثم باقي البشاميل بالكامل للتأكد من ملئ الصينية. وضعها في الفرن، حتى تتحمر. الوصفة الثانية بالدجاج المكونات: نفس المكونات السابق ذكرها. لعمل شرائح الدجاج بصل مفروم.

بهارات مشكلة.

ملح.

شرائح الدجاج الرفيعة.

زيت.

فلفل أسود. طريقة التحضير في قدر نضع المياه حتى الغليان ونضع المكرونة. عند الغليان نضع الملح والزيت. وضعها على جنب بعد تصفيتها. في مقلاة نضع الزيت والبصل المفروم والثوم المفروم وتشويحهم. نضيف شرائح الدجاج الرفيعة، والتقليب حتى النضج. إضافة البهارات على اللحمة. وضعها على جنب حتى تنضج. لعمل صلصة البشاميل نضع الزيت والدقيق. نخلطهم مع بعضهما البعض جيدًا. ثم إضافة الحليب والتوابل. استمرار التقليب حتى الحصول على المزيج المطلوب. نكرر باقي الخطوات. عمر شويل - جدة طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بوصفة اللحم ووصفة الدجاج.. لا تفوتك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بوصفة اللحم ووصفة الدجاج.. لا تفوتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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