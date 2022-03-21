نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كبسة اللحم على أصولها بالتتبيلة المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكبسة طبق تقليدي يأتي من المملكة العربية السعودية كما يشتهر المطبخ الخليجي طبق الكبسة الخاص به، والذي يتم إعداده دائمًا من أرز بسمتي طويل الحبة، وغالبًا ما يتم تقديمه كطبق رئيسي في حفلات الزفاف والمآدب والمناسبات الخاصة الأخرى، تعتبر المملكة العربية السعودية من أشهر الدول الخليجية، حيث استخدمت الكبسة كطبق رئيسي في عدة مناسبات، ودائماً ما يتم تحضيرها باللحم أو الدواجن ويكون عالي السعرات الحرارية، يجب تناوله باعتدال لتجنب التسبب في زيادة الوزن بشكل مفرط. سنوضح لك كيفية صنع الكبسة السعودية.

مقادير عمل الكبسة

1 كيلوغرام لحم

3 ملعقة صغيرة بهارات كبسة

3 أكواب أرز بسمتي

ربع كوب صوص طماطم

4 حبات هيل

ملعقتان كبيرتان من الزيت

حبة بصل واحدة كبيرة

ملح وفلفل حسب الرغبة

واحد ملعقة صغيرة من الكركم

طريقة تحضير الكبسة

سنوضح لكم بالخطوات كيف يتم تجهيز الكبسة.

اغسلي الأرز جيداً وانقعيه لمدة ساعة ثم صفيه اغسل اللحم جيداً وقطّعه إلى قطع متوسطة الحجم نقطع البصل إلى شرائح ونقطع الطماطم سخني مقلاة غير لاصقة على الموقد أضيفي الزيت وسخنيه نضيف شرائح البصل ونقلب حتى يتحول لونها إلى الذهبي نرفع البصل من القدر ونتركه جانبا حتى تستخدم في طبق آخر في نفس القدر نضيف قطع اللحم ونقليها بالزيت استبدل البصل في المقلاة واضف الكركم والهيل والضوء والصوص. تأكد من خلط الخليط جيدًا. أكواب ماء ، مسخن في قدر منفصلة حتى الغليان يُسكب الماء المغلي فوق اللحم في الكسرولة ويُطهى حتى ينضج اللحم. بمجرد أن ينضج اللحم ، أضيفي الأرز والملح والبهارات والفلفل وحركيه جيدًا حتى يمتزج. غطي الطبق وخففي الحرارة بعد تبخر الماء. اتركي الطبق ينضج حتى ينضج الأرز. قدميها ساخنة ومزينة بالمكسرات حسب الرغبة.

فوائد الكبسة

الكبسة من الأكلات المفيدة التي يمكن تقديمها في موائد رمضان علي الافطار، حيث أنه يتمتع بأربع مزايا:

1- يساعد في تنظيم الإنزيمات الخلوية.

2- كما أن الكبسة غنية بمضادات الأكسدة بما في ذلك المكونات التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.

3- يزيد من نشاط الجسم نتيجة البهارات.

4- يؤخر ظهور علامات التقدم في السن وظهور علامات التقدم في السن.