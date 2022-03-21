أقوى وصفة مكرونة بالبشاميل.. وصفة جبارة ونتائجها أكيدة وسر توابل وإضافات البشاميل الرائع

أقوى وصفة مكرونة بالبشاميل، المكرونة البشاميل من أنواع المكرونة التي يعشقها الكثير من الناس ويحبون تناولها بكثرة، وتتميز المكرونة البشاميل بطعمها اللذيذ والشهي، وتبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل وتحضير المكرونة البشاميل في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة، في هذا المقال نطرح لكم طريقة وخطوات عمل المكرونة البشاميل.

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طريقة عمل المكرونة البشاميل

يوجد العديد من الطرق المختلفة لعمل المكرونة البشاميل يمكن تحضيرها اللحمة أو بالفراخ، في السطور التالية سوف نتعرف على خطوات تحضير المكرونة البشاميل.

المكونات

كيلو مكرونة قلم.

٤/٣ كيلو لحمة مفروم.

٢ كوب عصير طماطم.

٢ ملعقة ملح، ٢ ملعقة فلفل أسود.

٣ حبات بصل متوسط.

ملعقة كمون.

٢ ملعقة صلصة طماطم.

ملعقة زيت.

توابل.

مقادير البشاميل

كيلو من الحليب.

كوب دقيق.

٢ ملعقة سمنة.

٢ ملعقة زيت.

جبنة رومي، جبنة موتزاريلا على حسب الرغبة يمكن الاستغناء عنهم.

٢ ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

طريقة تحضير المكرونة البشاميل

أولاً نقوم بعمل اللحمة المفرومة في حلة نضع البصل المقطع والزيت ثم نضع الحلة على النار ونقلب لمدة ٣ دقائق، ثم نضيف اللحمة ونقلب مرة أخرى لمدة ٥ دقائق ثم نضع عصير الطماطم و الصلصة والفلفل الأسود والكمون والتوابل ثم نتركها حتى تمام النضج. نضع حلة أخرى بها لتر ونصف ماء ثم نضعها على النار ونتركها حتى الغليان ثم نضيف الملح والمكرونة ونقلب جيدًا ونتركها حتى تستوي ثم نصفيها ونتركها جانبًا.

طريقة عمل البشاميل