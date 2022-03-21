طريقة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم الشهية.. وصفة رائعة لطبق يرفع رأسك أمام ضيوفك

طريقة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم الشهية، نقدم لكي سيدتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم، وهي من الأكلات المشهورة في الوطن العربي، ويتم تقديمها في المطاعم فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، كما أنها من الأطعمة الصحية والخفيفة على المعدة، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، اصنعيها لأفراد أسرتك وسيحبونها كثيرًا، فنقدم لكي خطوة بخطوة طريقة عمل المقلوبة.

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طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم

يعتبر الباذنجان من الخضروات الصحية الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد فيساهم في علاج الانيميا وزيادة تدفق الدم في الجسم.

ومكونات المقلوبة سهلة ومتوفرة في مطبخك وهي:

المقادير المطلوبة

5 حبات من الباذنجان الكوبي المقطع إلى شرائح متوسطة الحجم.

3 حبة من الجزر المقطع لقطع متوسطة.

2 حزمة من الكرات

1 كيلو من اللحم الضأن أو من لحم الموز البقري.

¼ كيلو من الزبدة.

1 حبة من البصل المقطع لقطع صغيرة.

3 فص من الثوم المفروم.

1 عود من القرفة.

2 حبة حبهان.

2 ملعقة صغيرة زعتر.

3 من ورق الغار.

رشة من البقدونس.

4 كوب من المرقة.

¼ ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.

¼ كوب مشكل مكسرات محمصة.

3 كوب من الأرز البسمتي المنقوع.

طريقة تحضير المقلوبة: