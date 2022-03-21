طريقة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم الشهية.. وصفة رائعة لطبق يرفع رأسك أمام ضيوفك

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طريقة إعداد مقلوبة الباذنجان باللحم الشهية، نقدم لكي سيدتي في مطبخنا اليوم طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم، وهي من الأكلات المشهورة في الوطن العربي، ويتم تقديمها في المطاعم فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، كما أنها من الأطعمة الصحية والخفيفة على المعدة، وطريقة تحضيرها سهلة وسريعة، اصنعيها لأفراد أسرتك وسيحبونها كثيرًا، فنقدم لكي خطوة بخطوة طريقة عمل المقلوبة.
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طريقة عمل مقلوبة الباذنجان باللحم
يعتبر الباذنجان من الخضروات الصحية الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الحديد فيساهم في علاج الانيميا وزيادة تدفق الدم في الجسم.
ومكونات المقلوبة سهلة ومتوفرة في مطبخك وهي:
المقادير المطلوبة
- 5 حبات من الباذنجان الكوبي المقطع إلى شرائح متوسطة الحجم.
- 3 حبة من الجزر المقطع لقطع متوسطة.
- 2 حزمة من الكرات
- 1 كيلو من اللحم الضأن أو من لحم الموز البقري.
- ¼ كيلو من الزبدة.
- 1 حبة من البصل المقطع لقطع صغيرة.
- 3 فص من الثوم المفروم.
- 1 عود من القرفة.
- 2 حبة حبهان.
- 2 ملعقة صغيرة زعتر.
- 3 من ورق الغار.
- رشة من البقدونس.
- 4 كوب من المرقة.
- ¼ ملعقة صغيرة ملح وفلفل أسود.
- ¼ كوب مشكل مكسرات محمصة.
- 3 كوب من الأرز البسمتي المنقوع.
طريقة تحضير المقلوبة:
- قومي بإحضار حلة متوسطة الحجم وارفعيها على النار وضعي الزبدة حتى تسخن ثم ضيفي قطع اللحم إليها حتى تأخذ اللون الذهبي.
- ضيفي كلًا من البصل والجزر والثوم وقلبي جيدًا ثم ضيفي جميع التوابل إلى اللحم وقلبي جيدًا حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها ضيفي 1 لتر من الماء إلى الحلة واتركيها حتى تغلي.
- قومي بتهدئة النار واتركي اللحم لمدة ساعة تقريبًا إلى أن ينضج.
- قومي بقلي الباذنجان في زيت وفير وصفيه جيدًا وضعيه على مناديل مطبخ.
- قومي بتحضير الأرز البسمتي.
- احضري حلة وضعي بها المكسرات ثم قطع اللحم بعد تصفيتها من الماء، ثم الباذنجان ثم الأرز ثم باذنجان وقومي بالضغط عليها قليلًا ثم قلبها وقدميها وبالهنا والشفا.
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