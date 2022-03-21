طريقة عمل خبز الصاج بطريقة سهلة وبسيطة تعرف علي الطريقة

خبز الصاج أحد أنواع الخبز الشائعة جدًا في البلاد العربية، وهو خبز رقيق يتم حشوه بالعديد من الحشوات المختلفة سواء المالحة أو الحلوة، وهو يكتسب الحجم الكبير أثناء عملية تسويته، وقيل أنه لا يمكن إعداده في المنزل بسبب عدم توافر الصاج في المنازل، لكن مع التطور في أدوات المطبخ استطاع العديد عمل ما يشبه الصاج في تكوينه من أجل أن تقوم ربات البيت بصناعته منزليًا ويحافظون على صحة وسلامة أفراد أسرتهم.

طريقة عمل خبز الصاج

هناك العديد من أنواع خبز الصاج الذي يمكن صناعته في المنزل، ونحن نقدم لكم أكثر الطرق سهولة، وهي:

خبز الصاج التقليدي

المكونات

المكونات الدقيق.

المياه الدافئة.

الملح.

السكر.

الخميرة.

الزيت.

طريقة التحضير

في كوب نضع المياه والخميرة.

نتركها للتفاعل.

في وعاء نقوم بنخل المكونات الجافة جميعها لأكثر من مرة.

وضع خليط الخميرة على المكونات الجافة.

تركه في مكان دافئ ومظلم، والتأكد من إكتمال التخمر كل فترة.

إضافة باقي المكونات على الخليط.

تركه حتى يتم التخمر بشكل كامل.

إذا كان قوم العجيم رخوًا يمكن إضافة القليل من الدقيق لتتماسك العجينة.

قطع العجينة إلى عدد من الكور.

تركها لترتاح لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

فرد الكرة بالعصا الخشبية.

وضع العجينة المترقرقة على الطاسة الخاصة وانتظار احمرار الوجه ثم تقليبها على الوجه الاخر.

وضع الحشوة التي تفضلونها.

خبز الصاج السعودي

المكونات:

دقيق أسمر.

الخميرة.

مياه دافئة.

طريقة التحضير