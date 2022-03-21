نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة إعداد كيكة العشر دقائق.. أشهر كيكة في فترة إغلاقات الكورونا.. سريعة ورائعة الطعم في المقال التالي
وصفة إعداد كيكة العشر دقائق، الكيك أحد أنواع الحلويات المعروفة على مستوى العالم وتختلف نكهاتها كما تختلف أشكالها وأنواعها ويعتبر أحد أنواع الحلوى الأساسية في الحفلات والمناسبات واعياد الميلاد ويمكن صنع التورتات والجاتوهات بها ولكن تستغرق الكثير من الوقت لإعدادها ولكن معا سوف نتعرف على طريقة إعداد الكيك في عشر دقائق فقط دون بذل أي مجهود وبمكونات بسيطة ومتوفرة في بيت.
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مكونات كيكة العشر دقائق
أطلق عليها هذا الاسم لأنها تكون ناضجة وجاهزة لتناولها فى عشر دقائق فقط ولذلك تعتبر حلى سريع يفضله الكثيرون وبمكونات بسيطة وهى:
- الدقيق الأبيض أربع ملاعق كبيرة.
- السكر الأبيض أربع ملاعق قابلة للزيادة أو النقصان حسب الرغبة.
- الحليب أربع ملاعق كبيرة.
- الكاكاو اثنين ملعقة صغيرة.
- البيض حبة واحدة.
- البيكينج بودر نصف ملعقة كبيرة.
- الفانيليا ملعقة صغيرة.
- الخل الأبيض ملعقة صغيرة.
طريقة تحضير حلى كيك العشر دقائق
خطوة بخطوة سنعرف كيف يمكن إعداد كيك العشر دقائق بكل سهولة:
- حيث أنه توضع حبة البيض في وعاء وتضرب بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف حجمها.
- كما أنه لا بد أن يضاف إليها السكر والحليب مع استمرار الخفق حتى يذوب السكر تماما.
- كما أنه نحتاج إلى الخل الأبيض والفانيليا يتم وضعهم على الخليط مع الخفق مرة أخرى.
- في وعاء آخر ينخل الدقيق حتى يدخل الهواء إليه.
- ينخل الكاكاو البودرة للتخلص من أي تكتلات موجودة بها.
- والبيكينج بودر يفصل أن ينخل أيضا ثم يضاف الملح وتقلب جميع المكونات حتى التجانس.
- يضاف الخليط السائل الى الدقيق ويقلب بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط كريمي.
- توضع الكيكة في مج وتوضع في الميكروويف لمدة ثمان أو عشر دقائق.
- يخرج المج من الميكروويف ويترك يبرد قليلا ويتم تناوله ويتم تزيينه بالكريمة والكراميل أو حسب الرغبة.
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