وصفة إعداد كيكة العشر دقائق.. أشهر كيكة في فترة إغلاقات الكورونا.. سريعة ورائعة الطعم

وصفة إعداد كيكة العشر دقائق، الكيك أحد أنواع الحلويات المعروفة على مستوى العالم وتختلف نكهاتها كما تختلف أشكالها وأنواعها ويعتبر أحد أنواع الحلوى الأساسية في الحفلات والمناسبات واعياد الميلاد ويمكن صنع التورتات والجاتوهات بها ولكن تستغرق الكثير من الوقت لإعدادها ولكن معا سوف نتعرف على طريقة إعداد الكيك في عشر دقائق فقط دون بذل أي مجهود وبمكونات بسيطة ومتوفرة في بيت.

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مكونات كيكة العشر دقائق

أطلق عليها هذا الاسم لأنها تكون ناضجة وجاهزة لتناولها فى عشر دقائق فقط ولذلك تعتبر حلى سريع يفضله الكثيرون وبمكونات بسيطة وهى:

الدقيق الأبيض أربع ملاعق كبيرة.

السكر الأبيض أربع ملاعق قابلة للزيادة أو النقصان حسب الرغبة.

الحليب أربع ملاعق كبيرة.

الكاكاو اثنين ملعقة صغيرة.

البيض حبة واحدة.

البيكينج بودر نصف ملعقة كبيرة.

الفانيليا ملعقة صغيرة.

الخل الأبيض ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير حلى كيك العشر دقائق

خطوة بخطوة سنعرف كيف يمكن إعداد كيك العشر دقائق بكل سهولة: