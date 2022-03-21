كيفية صنع الطحينة الخام بأقل الخطوات

سنتحدث الآن بموضوعنا عن واحدة من أهم المقبلات في جميع المنازل ألا وهي الطحينة، حيث تعتبر واحدة من أهم الوصفات التي يجب أن تكون بداخل كل منزل، يرجع ذلك لأهميتها الكبيرة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك قررنا أن نوضح طريقة العمل بخطوات بسيطة حتى يتم صنعها بسهولة دون اللجوء إلى الأسواق لشرائها، فقط ببضعة مكونات بسيطة ستستطيع تنفيذها.

طريقة عمل الطحينة الخام

سنوضح لكم الآن كيف يمكن تنفيذ طريقة عمل الطحينة الخام، حيث يعد معرفتكم بطريقة العمل ستشعر ن أن كل شيء سهل للغاية ولا نحتاج إلى شراء أي شيء من الخارج، حيث تأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:

كأس كامل السمسم المحمص.

ملعقة كبيرة من الدقيق المخمل.

نصف كوب من الزيت.

ملح وذلك يستخدم حسب الرغبة.

خطوات عمل الطحينة الخام

سنتعرف الآن على واحدة من أهم الوصفات الا وهي خطوات تحضير الطحينة الخام بسهولة بداخل منزلك، حيث أن الطريقة لا تحتاج لوقت، وتأتي موضحة في هذه النقاط: