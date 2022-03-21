نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية صنع الطحينة الخام بأقل الخطوات في المقال التالي
سنتحدث الآن بموضوعنا عن واحدة من أهم المقبلات في جميع المنازل ألا وهي الطحينة، حيث تعتبر واحدة من أهم الوصفات التي يجب أن تكون بداخل كل منزل، يرجع ذلك لأهميتها الكبيرة والتي لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك قررنا أن نوضح طريقة العمل بخطوات بسيطة حتى يتم صنعها بسهولة دون اللجوء إلى الأسواق لشرائها، فقط ببضعة مكونات بسيطة ستستطيع تنفيذها.
طريقة عمل الطحينة الخام
سنوضح لكم الآن كيف يمكن تنفيذ طريقة عمل الطحينة الخام، حيث يعد معرفتكم بطريقة العمل ستشعر ن أن كل شيء سهل للغاية ولا نحتاج إلى شراء أي شيء من الخارج، حيث تأتي المكونات أولاً بهذا الشكل:
- كأس كامل السمسم المحمص.
- ملعقة كبيرة من الدقيق المخمل.
- نصف كوب من الزيت.
- ملح وذلك يستخدم حسب الرغبة.
خطوات عمل الطحينة الخام
سنتعرف الآن على واحدة من أهم الوصفات الا وهي خطوات تحضير الطحينة الخام بسهولة بداخل منزلك، حيث أن الطريقة لا تحتاج لوقت، وتأتي موضحة في هذه النقاط:
- نقوم بتحميص السمسم على النار دون زيت حتى تظهر له رائحة.
- علينا الآن أن نقوم بطحنخ بشكل جيد ليظهر على شكل بودرة ناعمة ليتم عمل الطحينة بها بسهولة.
- نحضر الآن خلاط كهربائي لنضع به كل من السمسم مع الدقيق ليتم دمجهم معا علينا أن نخلطهم حتى المزح.
- بعد ذلك نضع كل من الزيت والملح ولكن يلزم أن يكونوا بشكل تدريجي حتى يمتزجوا ويصبح القوام كريمي ونقدر على وضعه.
- هكذا تكون الطحينة جاهزة ليتم وضعها بداخل برطمان زجاجي ومن ثم توضع بداخل الثلاجة لفترة من الزمن وبعد ذلك ستكون جاهزة ليتم تناولها أو عمل بعض الوصفات الصعبة دون أن نشتري من الخارج طحينة جاهزة.
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