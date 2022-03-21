نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الصحية لتخزين البقدونس والجرجير والخضرة.. طازجة وخضراء لأطول وقت في المقال التالي

الطريقة الصحية لتخزين البقدونس والجرجير والخضرة، الخضروات الورقية من الخضروات التي قد تخرب بسرعة ولا تستطيع ربات البيوت الاستفادة منها، من منا لا تريد الحفاظ على البقدونس والخضرة بلونها الأخضر الزاهي الرائع، وهناك العديد من الطرق التي سنقوم بتجربتها في حفظ البقدونس والخضرة لتمتع بفوائدها كاملة وطازجة، وذلك من خلال مقالنا التالي الذي سنعرض فيها طرق الحفظ كالتجفيف والتفريز والحفظ في الثلاجة. طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بوصفة اللحم ووصفة الدجاج.. لا تفوتك طرق حفظ الخضرة؛ الطريقة الأولى: غسل الخضرة جيدًا بالمياه الجارية. في وعاء نضع المياه والخل ننقع الخضرة في المياه وضعها على فوطة نظيفة لتجف وضعها على مناديل المطبخ الورقية. تلف بالمناديل جيدًا. ثم بورق التغليف. وضعه في الثلاجة. يمكن حفظها لمدة أسبوعين أو ثلاثة. الطريقة الثانية: غسل الخضرة جيدًا تترك حتى تجف. يقطع الجزء السفلي منهم. يربط على هيئة باقات وضعه في وعاء به القليل من المياه. جعل الأوراق للخارج تغطية الأوراق بالكيس. يمكن حفظها لمدة أسبوعين أو ثلاثة. الطريقة الثالثة: قطف أوراق الخضرة قبل أن تتفتح زهوره في ساعات الصباح الأولى. غسل الخضرة والتأكد من زوال جميع الأوساخ، باستخدام المياه الباردة وهزه جيدًا. ربط البقدونس على شكل باقات أو ضمهم لبعضهم البعض. تعليق الباقات في مكان مناسب في المنزل. عند جفافه يتم تخزينه في علب أو برطمانات محكمة الإغلاق. الطريقة الرابعة: قطف أوراق الخضرة. غسل الخضرة والتأكد من زوال جميع الأوساخ، باستخدام المياه الباردة وهزه جيدًا. تقطيع الخضرة وفرمها جيدًا. وضع الخضرة في كيس تجميد أو صينية مكعبات الثلج. وضعها في الفريزر. نصائح لتخزين الخضرة قبل التخزين يجب أن تكون الخضرة بدرجة حرارة الغرفة.

تغير المياه عند بدء تغر لونها.

كما أنه من الأفضل شراء النبتة والعناية بها والأخذ منها بقدر الحاجة. عمر شويل - جدة الطريقة الصحية لتخزين البقدونس والجرجير والخضرة.. طازجة وخضراء لأطول وقت - ثقفني

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