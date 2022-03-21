أسهل طريقة لعمل كيك الجلاش بالكاسترد احلي من المحلات

طريقة عمل كيك الجلاش بالكاسترد هي واحدة من أكثر الحلويات شهرة، وهي متوفرة في المتاجر المعروفة ويحبها الجمهور، ولكن يمكنك صنعها بسهولة في المنزل، حيث طريقة تحضير كيكة الجلاش، تعتبر سعلة، ويمكن لأى ست بيت أن تقوم بعمل كيكة الجلاش أحلي من المحلات، ويمكن الاستعانة بطريقة كيكة الجلاش فاطمة ابو حاتي، كما هناك طرق أخري يمكن الاعتماد عليها مثل كيكة الجلاش بالسميد.

مقادير عمل كيك الجلاش بالكاسترد

نشرح لكل السيدات والبنات عبرهذا المقال مقادير كيك الجلاش بالكاسترد وهي كالتالي:

٥ بيضات

١/٢ كوب زيت ذرة

١/٢ كوب سمن

١/٢ كوب كريمة

١/٢ كوب حليب

١/٢ كوب سكر

٢ ملعقة شاي بيكنج بودر

٢ ملعقة صغيرة فانيليا سائل

للتحضير كاسترد: 4 بيضات ، 1/3 كوب سكر ، 1/3 كوب نشاء ، 4 بيضات صفراء ، فانيليا ، كوبان حليب لصنع الشراب: كوب ونصف سكر ، ربع كوب عسل جلوكوز ، كوب وقطعة

طريقة تحضير كيك الجلاش بالكاسترد

لعمل الشراب نرفع السكر بالماء على النار ونضيف عسل الجلوكوز اتركي الخليط يغلي على نار متوسطة حتى يصل إلى كثافة متوسطة ارفعي الشراب عن النار وأضيفي إليه الفانيليا أو ماء الورد لعمل الكاسترد: نخلط جميع المكونات على البرد ثم نضعهم على النار مع الاستمرار في التقليب حتى يتماسك القوام ويتركوا ليبرد ثم نضعه في الثلاجة لحين الاستخدام لعمل كعكة الجلاش اصنع كعكة الجولاش نقطع الجولاش إلى قطع متوسطة الحجم ونضعها في صنية خبز أو طبق بايركس مدهون بالسمن نضيف حشوة الكاسترد في منتصف الطبق ثم نضيف الجزء المتبقي من الجولاش وتخلط جميع المكونات معًا حتى تمتصها تمامًا اخبزيها على حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة قدميها بعد تزيينها بجوز الهند والفستق

للحشوة: – يتم وضع 3 طبقات من الجلاش، ويمكن أن يتم وضع الحشو في الوسط ، وتُغلق بأربع طبقات من الجلاش ، وتُدهن بالسمن بين كل طبقة لتأمين الجولاش ، وتُدهن بالسمن.

– يُمزج الحليب، والبيض ، ورشة جوزة الطيب، والملح ، والفلفل الأسود في وعاء ، واخفقيهم معًا ، ثم يوضعون على الوجه حتى يتخثر السائل مع الشحوم. انقله إلى ألواح الألمنيوم واحفظه بالثلاجة لمدة تصل إلى شهر.

– أخرجي طبق الفريزر من الفرن واتركيه يذوب حتى 50٪ ، ثم اخبزيه في فرن ساخن على 180 درجة حتى يصبح لونه ذهبي قليلاً.