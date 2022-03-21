حضري التشيز كيك بالشوكولاتة بمذاق رائع ومكونات بسيطة

نعمل دائماً على تقديم كافة الحلويات التي تعتبر جاذبة للأفراد وكذلك الأطفال مثل الكيك المزخرف والتورتة والحلويات المختلفة ومن أمثلة ذلك التشيز كيك الذي يعتبر من أشهر أصناف الحلويات الفاخرة التي يمكن تصنيفها على أنها نوعان من أصناف الكيك حيث يعتبر مزيج من البسكويت والكيك وفي النهاية يتم تزيينه بالصوص المتنوع حيث يمكن تزيينه بصوص الفراولة أو الشوكولاتة حسب رغبة الأفراد في ذلك وفى جميع الحالات يصبح التشيز كيك شهي ولا يقاوم ويعتبر التشيز كيك مناسب لمناسبات أعياد الميلاد وترغب الكثير من ربات المنزل التعرف على طريقة تحضير تشيز كيك في المنزل بدلاً من شراء جاهز لذلك ننقل لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير تشيز كيك بالشوكولاتة

عند وجود مناسبات منزلية بسيطة أو عدم الرغبة في تحضير أشياء مكلفة تلزم مكونات عديدة يمكن في تلك الحاله اللجوء إلى الحلويات البسيطة خاصه في مناسبات أعياد الميلاد للأطفال وتحضير بعض الأشياء التي تشبه مذاق التورتة وأكثر وهي التشيز كيك الذي ينتشر فى مختلف الأماكن والكافيهات بشكل كبير وبطرق تحضير مذهلة وجذابة.

مكونات التحضير:

باكيت من بسكويت الشاي السادة.

مقدار كأس من القشطة.

مقدار كأس من الزبدة.

عبوة من الجبن الكريمي.

عبوة من الشوكولاتة بالحليب.

كأس من الشوكولاتة المبشورة.

طريقة التحضير:

يعتبر تحضير تشيز كيك يلزم خطوات متعددة ولكنها بسيطة حيث نقوم في البداية بتحضير الخلاط الكهربائي ونضع فيه البسكويت حتى يتم طحنه جيداً. الخطوة الثانية يتم إضافة الزبدة في الخلاط بعد طحن البسكويت وتشغيل الخلاط الكهربائي مرة أخرى ونستمر تشغيل خلاط حتى نحصل على عجينة لينه ناعمة. تحضير القالب الخاص بالتشيز كيك ونقوم بوضع العجينة التي تم تحضيرها في القالب ثم نقوم بإدخالها في الثلاجة. في تلك الخطوة ننتقل إلى تحضير حشوة التشيز كيك ونقوم بعمل ذوبان للشوكولاتة بالحليب ونتركها جانباً. نقوم بوضع كلاً من الزبدة والقشطة في بوله عميقة وخلطهم باستخدام المضرب اليدوي ثم إضافة الشوكولاتة السابقة عليهم والخفق مرة أخرى. نخرج القالب من الثلاجة مرة أخرى ثم نقوم بوضع الحشوة التي تم تحضيرها علي الطبقة الأولى ويتم الضغط عليها حتى تصبح ذو سطح مستقيم. ندخل التشيز إلي الثلاجة لمدة خمس ساعات متواصلة على الأقل ويتم وضع الشوكولاتة المبشورة على الوجه ثم تقديم التشيز كيك بعد ذلك.

ملحوظة:

يمكنك وضع التشيز كيك في قوالب منفصلة سهلة الاستخدام حتى لا يفسد الشكل الخارجي.