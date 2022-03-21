كرات جوز الهند اللذيذة سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

تعتبر كرات جوز الهند من الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الأطفال والكبار، ويمكنك تحضيرها في المنزل ببعض المكونات البسيطة المتوفرة في مطبخك، كما أنها من الحلويات التي تتميز بقيمة غذائية عالية لاحتوائها على جوز الهند الغني بالألياف الغذائية والكثير من العناصر المفيدة، وهي حلوى سريعة التحضير يمكنك إعدادها لأطفالك بدلاً من شراء الحلويات الجاهزة الضارة بالصحة، فدائماً يتم البحث عن وصفات لعمل حلويات سهلة وسريعة وأيضاً تكون غير مكلفة، ومن خلال موقع ثقفني على أسهل طريقة لعمل حلوى كرات جوز الهند بمكونات سهلة وبسيطة وطعم رائع.

مكونات كرات جوز الهند



سنقدك لكم مكونات عمل كرات الثلج اللذيذة بالمقادير، وهي كما يلي:-

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزيت النباتي.

بيضة بحرارة الغرفة.

نصف كوب من السكر البودرة.

كوب من جوز الهند المبشور.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 كوب ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات.

خليط التغطية

كوب ونصف من الشوكولاتة البيضاء المذابة.

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلوى كرات جوز الهند اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة كالتالي:-

في إناء عميق نضع نصف كوب من الزبدة ونصف كوب من السكر البودرة وملعقة صغيرة من الفانيليا وبيضة بحرارة الغرفة ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح القوام ثقيل وكريمي. ثم نضيف نصف كوب من الزيت وكوب من جوز الهند المبشور ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نقوم بإضافة كوبين ونصف من الدقيق الفاخر أو متعدد الاستعمالات ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر ونعجن باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة. نشكلها إلي كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية بها ورق زبدة وتخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة. عند تمام النضج نخرج الصينية من الفرن وتترك كرات جوز الهند لتبرد تماماً ثم تغلف بالشوكولاتة البيضاء المذابة ثم نغلفها بجوز الهند المبشور. ندخلها الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ثم تقدم بألف صحة وعافية.

حلوى جوز الهند بدون فرن

المكونات

ملعقة كبيرة زبدة.

4 أكواب جوز هند.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة نشا.

كوب سكر بودرة.

طريقة التحضير