اصنعي بنفسك الكنافة اللذيذة في المنزل بصوص الكراميل

تعتبر الكنافة من الحلويات الرمضانية الشهية حيث تشتهر طوال شهر رمضان في جميع المحلات وكذلك تشتهر في المحلات الجاهزة للحلويات باستمرار، حيث يرجع السبب في شهرة الكنافة أو تميزها بهذا الشكل هو انتشار الكنافة وإمكانية الإبداع فى طرق إعدادها حتى أن هناك طرق لا تعد للكنافة مثل كنافة بالمانجا والكنافة العاديه بالمكسرات والكنافة بالشوكولاتة وغيرهم من الأصناف الأخرى حسب الأشياء المفضلة لدي الأفراد، وبسبب قدوم شهر رمضان يبحث الكثير من ربات المنزل عن طرق مختلفة للكنافة مثل المحلات ومن أمثلة تلك الأصناف في الكنافة بصوص الكراميل اللذيذ الذي لا يقاوم تعتبر من أشهر الأصناف المنتشرة في ذلك الوقت وللتعرف على طريقة تحضيرها يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الكنافة بصوص الكراميل

لتغيير في تحضير الحلويات هو من الأمور الجديدة التي تكتسب شهرة كبيرة خاصه أن المحلات لم تكتفي بقدر الخبرة التي تكتسبها فقط حيث تعمل يومياً على التجديد والتغيير في أصناف الحلويات وكذلك شهر رمضان الذي تكثر فيه الحلويات تحاول كل ربه المنزل معرفة طرق جديدة لتحضير الحلويات بها خاصه الكنافة.

مكونات التحضير:

مقدار 250 جرام من الكنافة.

كأس ونصف من الكريمة الخاصه بالحلويات.

نصف كأس من الحليب البودرة.

مكسرات عين الجمل أو اللوز.

مقدار كأس إلا ربع من الزبدة.

ملعقة من مسحوق السكر البودرة “ملعقة كبيرة”

مقدار كأس كبير من الحليب شديد البرودة.

كأس من صوص الكراميل.

طريقة التحضير:

تحضير وعاء واسع وإضافة فيه الكنافة أولاً ثم يضاف إليها الزبدة بحيث تكون سائلة نوعاً ما ووضعهم على نار هادئة ثم يضاف السكر البودرة مع التقليب المستمر حتى تتحول إلى الكنافة المحمرة. نقوم بسكب الحليب البارد في طبق عميق بالإضافة إلى صوص الكراميل ثم باقي المكونات من الكريمة والحليب البودرة ويتم خلط المكونات باستخدام المضرب اليدوي حتى يصبح قوام المكونات مناسب. تعتبر تلك الخطوة من الخطوات النهائية حيث يتم تحضير كاسات للتقديم ووضع طبقة في الأسفل من الكنافة ثم سكب طبقة من الكريمة. بعد وضع طبقات الكنافه والكريمه يتم وضع طبقة صوص الكراميل اللذيذ والمكسرات على سطح الكنافة حسب المكسرات المتوفرة. نقوم بتكرار وضع الكنافة بالمكسرات والكريمة والصوص في كاسات أخرى حتى الانتهاء من الكمية وبعد ذلك يتم وضعها في الثلاجة حتي تبرد ويتم تقديمها في النهاية بالهناء والشفاء.

ملحوظة:

يوجد الكثير من أصناف كريم كراميل الجاهزة ولكن تفضل بعض الأمهات تحضير صوص الكراميل في المنزل وذلك حسب الرغبة.