أحلى سحور رمضاني برجر اللحم الطبيعى بدون فول صويا بدون مواد حافظة أحلى رائحى و أجمل لون و ألذ طعم وﻻ أروع

طريقة عمل برجر اللحم، تريد ربة المنزل تغيير الطعام بإستمرار في فطار وسحور شهر رمضان المعظم أعادته الله على الأمة الإسلامية باليمن و البركات، ومن ألذ الأطعمة التي يمكن تقديمها فى السحور هي ساندويتشات برجر اللحم، تابعي هذا المقال لتعرفي كيفية عمل برجر اللحم في البيت

مقاديرتحضير برجر اللحم

وزن واحد كيلو جرام لحم جاموسي أو بقرى المفروم

حجم من الثوم المفروم يملأ ملعقة شاي

كمية من الخل قدر ملعقة شاي

ثلث كوب ماء فارغ مملوء بالبقسماط

كمية بسيطة من ملح الطعام

عدد واحد بيضة بلدي

ربع كوب ماء من زيت الزيتون

نصف ملعقة شاي من الفلفل الأسود المطحون

مقدار من الجبنة الشيدر حسب الرغبة

خطوات عمل برجر اللحم

في إناء عميق نضع المكونات الآتية معآ اللحم والثوم والخل والبقسماط والملح والبيض وزيت الزيتون والفلفل الأسود

نعجن تلك المكونات جيدأ جدآ مع بعضهم حتى نحصل على عجينة متجانسة تمامآ

نضع العجينة داخل الثلاجة بغد تغطيتها بكيس بلاستيك محكم الغلق

نخرج العجينة من الثلاجة ونقطع العجينة إلى كرات متساوية الحجم

من الجبنة الشيدر نصنع كرات صغيرة أصغر من كرات عجينة البرجر

يتم فتح كرات البرجر و حشوها بكرات الجبنة الشيدر

يتم الضغط على كرات عجينة البرجر المحشية بكرات الجبنة الشيدر لتتشكل في صورة أقراص

يمكن التحكم في سمك القرص الواحد كما تشاءين ولكن الأفضل أن يكون متوسط حتى يتسنى طهيه و تطييبه بسهولة

إتساع قطر القرص الواحد يتم ضبطه على قطر الخبز المستخدم لصنع الساندوتشات لا أكبر و لا أصغر

أثناء التشكيل يجب أن يكون كف اليد مبلول بالزيت حتى يسهل تشكيله بدون الإلتصاق باليد

نحضر صينية واسعة و ندهنها بالزيت

نرص ما صنعناه من أقراص عجينة البرجر المحشية بالجبنة الشيدر داخل الصينية

يتم مسح طاسة قلي بالزيت جيدآ ثم نسخنها على نار عالية

نرص أقراص عجينة البرجر داخل طاسة القلي و نتركها على نار عالية لمدة دقيقتين

نقلب الأقراص على الجانب الآخر لمدة دقيقتين أيضآ

نخفض النار و نقلب على الجانب الآخر لمدة دقيقتين

نقلب على الجانب الآخر لمدة دقيقتين

نخرج الأقراص و نحشيها فى ساندوتشات مع إضافة الإضافات المرغوبة