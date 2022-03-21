اصنعي خبز الحليب المكثف ناعم جداً ورقيق وهش

يعد خبز الحليب المكثف ، من أنواع الخبز الأساسي على مائدة الطعام في جميع دول العالم، ويختلف صنع الخبز باختلاف ثقافة وعادات كل شعب، ويمكن تحضيره بطريقة سهلة وسريعة في المنزل بخطوات بسيطة، ومكونات متوفرة في كل منزل ويمكن تقديمة لأطفالك فهو خفيف ومغذي وذات قيمة غذائية عالية، لاحتوائه على الحليب الذي يعد مصدر غني بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، وخاصة الكالسيوم الذي يحافظ على صحة العظام والأسنان، لذا سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على أسهل طريقة لعمل خبز الحليب المكثف في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل خبز الحليب المكثف

هيا بنا نتعرف من هنا علي مقادير عمل هذا الخبز اللذيذ وهي كالتالي:-

بيضة واحده بدرجة حرارة الغرفة.

2 معلقة كبيرة من السكر 20 جرام.

حليب دافئ 80 ملي.

2 ملعقة كبيرة من الحليب المكثف المحلي.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

زبدة غير مملحة بدرجة حرارة الغرفة 30 جرام.

للتزيين:-

2 معلقة كبيرة من الزبدة المذابة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب المكثف المحلي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من هنا خطوات بسيطة لتحضير خبز الحليب المكثف في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق عميق نضع البيض والسكر، والحليب المكثف المحلي والحليب الدافئ والخميرة ونخفق جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والملح ونعجن جيداً، ثم نضيف الزبدة ونعجن جيداً لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية. ثم توضع في طبق وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ، لمدة ساعة حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك تقسم العجينة إلي كرات متساوية الحجم، وتغطي بفوطه نظيفة وتترك جانباً. ثم نأخذ قطعة من العجينة ونفردها دائرة بشكل بيضاوي، ثم نلفها رول ونغلق الأطراف جيداً. بعد ذلك نبرمها لتصبح على شكل حبل طويل، ثم نلفها حول نفسها لتصبح كعكة. ثم نكمل باقي الكمية بنفس الطريقة وعند الانتهاء ترص في صينية بها ورق زبده، وتغطي وتترك لتتخمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة. ثم تخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية، في رف أوسط لمدة 25 دقيقة. عند تمام النضج وأخذ لون ذهبي تخرج وتدهن بخليط الزبدة، والحليب المكثف المحلي وتترك لتبرد ثم يقدم بألف هنا وشفا.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-