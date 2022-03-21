بملعقة من القهوة حضري كريم القهوة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة

كريم القهوة والليمون ، تعتبر من الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة والمناطق الداكنة والحساسة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب، وتعتبر من الخلطات التي تتكون من مكونات طبيعية وفعالة ومتوفرة في كل منزل، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على كريمات وخلطات طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وغير مكلفة ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة تؤثر على البشرة فيما بعد، ويعتبر الليمون من المكونات الطبيعية الفعالة في تفتيح البشرة من اول استخدام، وهناك بعض البشرات لديها حساسية من الليمون حيث أنه يمكن استبداله بالطماطم، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة صنع كريم القهوة والليمون الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كريم القهوة والليمون

يتكون كريم القهوة والليمون من بعض المكونات التي تعمل على تفتيح البشرة حتي عشر درجات وهي كالآتي:-

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزبادي.

٢ قطرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة الرهيب لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد وهي كالتالي:-

تحضير طبق عميق ونضع به عصير الليمون ونضيف إليه القهوة ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. ثم نضيف بعد ذلك ملعقة صغيرة من الزبادي وقطرات من ماء الورد ونقلب المكونات جيداً حتى الحصول على خليط كريمي مناسب. بعد ذلك نقوم بتنظيف البشرة جيداً بالماء الفاتر وتجفيفه بمنشفة نظيفة ثم نضع الكريم على البشرة مع التدليك بحركة دائرية. ثم نترك الكريم على البشرة من ربع الي ثلث ساعة حتي يجف ثم نفرك البشرة ونغسلها بالماء الفاتر جيداً وتجفيفه بمنشفة نظيفة. يمكن ترطيب البشرة بمركب مناسب للبشرة، ويمكن تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع حتي الحصول على نتائج فعالة.

فوائد هذه الوصفة للبشرة

هناك بعض الفوائد التي تمنحها هذه الوصفة للبشرة وهي كالتالي:-