الشاورما السوري باللحمة الشهية علي أصوله بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من المطاعم

الشاورما السوري باللحمة من أحلي وأطعم المأكولات التي يقبل على تناولها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال بشكل كبير، والذين يحبون تناول الشاورما بجميع أنواعها المتنوعة وكما يوجد العديد من الأشكال التي يتم تقديم الشاورما بها، كما يوجد البعض من الناس يقومون بتقديم الشاورما على هيئة ساندوتشات أو على هيئة طبق والذي نتناوله مع العيش، كما يمكننا تناول الشاورما إما باللحمة أو بالفراخ وفي جميع الحالات تبدو بطعم جميل ورائع، كما تعتبر شاورما اللحمة من أنواع الشاورما الرائعة واللذيذة التي تبدو بطعم جميل ورائع، وكما يمكننا تناولها في كل الأوقات حيث يقومون بتناول ساندوتشات الشاورما في وجبات الغذاء مع بعض المقبلات الإضافية مثل البطاطس أو المخللات أوغيرها من المقبلات الأخرى، ويوجد البعض الأخر من الناس يقومون بتناول ساندوتشات الشاورما في وجبات العشاء مع مقبلات عديدة أخرى مثل الكاتشب أو المكرونة، وكما تعتبر الأساس في الطعم اللذيذ للشاورما اللحمة هي التتبيلة التي يمكننا تتبيل اللحمة بها، وذلك للحصول على الطعم الرائع الذي نقوم بتناوله في بعض المحلات الخارجية، وعلينا بعمل الشاورما في المنزل وذلك للتأكد من صنعه بطريقة صحية ومغذية، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة تتبيلة اللحمة في المنزل للحصول على شاورما بالفحم وأفضل من المحلات.

طريقة عمل الشاورما باللحمة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم شاورما باللحمة الشهية، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الشاورما السوري باللحمة في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

نصف كيلو من اللحمة المقطعة إلى قطع تشبه الشرائح.

قطعتين من البصل شرائح.

قطعتين من الطماطم شرائح.

قطعتين من الفلفل الأخضر شرائح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير