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طريقة عمل الطحينة الخام في البيت، تعد الطحينة من أهم الأطباق الجانبية مع الدجاج المشوي والكباب وسندوتشات الكبدة والسجق وتقدم ما كافة المشويات والمحاشي والكريبات والسندوتشات ومعظم الأطعمة الرئيسية، ويمكن تحضير الطحينة الخام في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة للغاية، وبعد تحضير قوام الطحينة الخام في البيت يمكن استخدامها في عمل ألذ سلطة طحينة لكي تقدم على طاولة الطعام ضمن الوجبات الغذائية الرئيسية، ومن خلال ما يلي طريقة عمل سلطة الطحينة اللذيذة: طريقة عمل الطحينة الخام في البيت المكونات كوب من حبوب السمسم.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة كبيرة من الدقيق القمح الأبيض.

ملعقة صغيرة من الملح. خطوات التحضير تحضير مقلاة تيفال على النار ثم يتم تسخين ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

وضع حبوب السمسم في الزيت ثم يتم تقليبه لكي يتحمص جيداً ثم يرفع عن النار.

طحن السمسم المحمص بعد أن يبرد قليلاً في المطحنة الكهربائية لكي يصبح ناعم مثل البودرة.

وضع السمسم في وعاء متوسط الحجم ثم يضاف إليه دقيق القمح ويقلب مع السمسم المطحون.

إضافة الزيت النباتي إلى الدقيق والسمسم والملح ثم يتم مزج المكونات مع بعضها للحصول على قوام كريمي ناعم وثقيل.

سكب الطحينة في علبة محكمة الغلق وتحفظ في الثلاجة لحين الاستخدام. طريقة عمل سلطة الطحينة في البيت المكونات كوب من الطحينة الخام.

ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ذرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. خطوات التحضير إحضار بولة متوسطة الحجم ويسكب فيها الطحينة ثم تخفف بالماء الدافئ.

إضافة زيت الزيتون والملح والثوم المفروم والفلفل الأسود والكمون.

تقليب المكونات مع بعضها ثم يضاف إليها الخل الأبيض وعصير الليمون.ة

مزج البهارات مع الليمون والخل والطحينة جيداً حتى تتجانس المكونات والحصول على ألذ سلطة طحينة.

يمكن تقديم سلطة الطحينة بجانب الكثير من الأطعمة المختلفة والمتنوعة وخاصة سندوتشات الكفتة والكبدة. عمر شويل - جدة طريقة عمل الطحينة الخام بالسمسم في البيت.. مش هتشتريها من بره تاني - ثقفني

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