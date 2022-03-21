ألذ باتيه بالجبنة علي أصوله بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

يعتبر باتيه الجبنة من ألذ وأحلي المعجنات الشهية والتي يمكننا عملها في العديد من الأوقات، والتي يقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال وذلك لما يتمتع به بطعم هش ولذيذ وسهل الهضم على المعدة، والباتيه من المعجنات التي يمكننا تناولها في أي وقت من الأوقات مع العديد من المشروبات المفضلة، حيث يقوم العديد من الناس بتناول الباتيه في وجبات الأفطار مع الشاي أو الحليب، أو العصائر وكذلك يمكننا تناوله في وجبات العشاء لأنه يعمل على إشباع المعدة بشكل كبير، وكما أن الباتيه المحشو بالجبنة من المأكولات التي يمكننا إستخدامها كوجبات أساسية في الغذاء لأنها تهدف إلى الاشباع وذلك بجانب بعض المقبلات التي يمكننا تناولها معه مثل البطاطس والكاتشب والسلطة وغيرها من المقبلات الأخرى المتعددة، وكما أن غالبية الأطفال عندما يرغبون بتناول الباتيه يقومون بشرائه من المحلات أو محلات المخبوزات، والذي يحتوي على المواد الحافظة التي تضر بصحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل أحلي باتيه بالجبنة الشهية علي العديد من الفوائد والعناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك مثل احتوائها على الدقيق والذي يعتبر أحد أهم وأقوى المكونات الغذائية الهامة والمفيدة جدا لصحة الجسم، والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، والذي يساعد على بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، الذين يعانون من أمراض النحافة الشديدة وسوء التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بشكل مناسب وكبير وصحي، وذلك بخلاف العديد من الفوائد الغذائية الأخري المضافة إلى طريقتنا المميزة، وكما تبحث العديد من السيدات عن طريقة عمل الباتيه بالجبنة في المنزل بطريقة صحية وسهلة مقبولة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي نقدم أفضل طريقة عمل الباتيه المحشو بالجبنة.

طريقة عمل الباتيه بالجبنة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم باتيه بالجبنة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك لضمان سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة للصحة العامة والجسم، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية لبناء أجسامهم بشكل كبير وصحي، ودائما ما ننصح بضرورة عمل الباتيه بالجبنة في المنزل وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال.

المكونات

كوبان إثنان من الدقيق.

كوب واحد من الحليب السائل.

كوب واحد إلا ربع من الزيت النباتي.

ثلاث حبات من البيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخميرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كمية من الجبنة للحشو.

طريقة التحضير