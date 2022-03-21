طريقة عمل صينية الفراخ بالخضار فى الفرن روعه شهية ولذيذة

تعتبر صينية الفراخ بالخضار المشكل فى الفرن من الاكلات اللذيذة والشهية. وهى من الاكلات المشهورة والمنتشرة فى مصر والوطن العربى. كما انها من الاكلات المفيدة جدا والمغذية جدا لصحة الانسان. حيث تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية والفيتامينات والبروتينات الضرورية للجسم. وتعد صينية الفراخ بالخضار من الاكلات السهلة فى التحضير ولا تحتاج الى وقت او مجهود فى تحضيرها. ويمكن أن تقوم ربات البيوت والأمهات بتحضيرها بطعم لذيذ وشهى فى المنزل وتقديمها الى الاسرة او الضيوف فى المناسبات والعزائم.

خطوات تحضير الفراخ بالخضار فى الفرن

صينية الفراخ او الدجاج بالخضار من الاكلات المحببة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص. ومن مختلف الأعمار من الصغار والكبار وهى من الوصفات الجيدة والشهية وتعتبر وجبة كاملة بجانب الارز. وتعتمد طريقة تحضير صينية الفراخ بالخضار على الفراخ بجانب بعض من الخضروات المشكلة مثل البطاطس والجزر والبسلة الخضراء. ويمكن عمل تشكيلة من الخضار حسب الرغبة والاذواق. ونوضح فى السطور التالية من خلال موقع ثقفنى اسهل وافضل طرق عمل صينية الفراخ بالخضار فى الفرن.

مكونات صينية الفراخ بالخضار

مقدار اثنين من الدجاج مقطعة الى ارباع.

ثم خمس حبات من الثوم المفروم.

مع حبتان من البصل شرائح رقيقة او قطع صغيرة.

ايضا ثلاث حبات من الفلفل الأخضر.

كذلك ملعقة من الفلفل الأسود.

ايضا ملعقة من الكمون.

ثم ملعقة من البهارات.

ملعقة من الكزبرة الناعمة.

مع ملعقة من الحبهان المطحون.

ربع ملعقة من الكركم.

مكعبان مرقة دجاج.

كذلك اربع حبات من البطاطس مقطعة قطع متوسطة.

مع ثلاث حبات من الجزر مقطع إلى قطع.

مع كوب من البسلة الخضراء او اكثر حسب الرغبة.

ثم حبتان من الطماطم شرائح.

مع حبتان من الطماطم المفرومة

ثم ملعقتان من معجون الطماطم.

خطوات تحضير وعمل صينية الفراخ بالخضار