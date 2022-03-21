نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 مكونات فقط… طريقة عمل الشكلمه بجوز الهند هتعجب عائلتك جدا احلي من أي حواني هتعمليها روعه في المقال التالي
عمل الشكلمه بجوز الهند، الشكلمه هي نوع من أنواع الحلويات المختلفة التي يفضلها الكثير من الناس، ذلك لاحتوائها على أكثر من طريقة تجهز بها، كان قديمًا وما زال حتى الآن يقومون ربات المنزل بعمل الحلويات الجميلة من أجل الأطفال أو الكبار في المنزل، كانوا قبل ذلك يقومون بشرائها من المحلات، لكن وجدوا أن هذا يسبب لهم عجزا كبيرا في مصروف البيت، مما جعلهم يستخدم ن مواقع التواصل لإيجاد بعض الطرق التي من خلالها يمكنهم تجهيز بعض الحلويات في المنزل.
عمل الشكلمه بجوز الهند
يوجد الكثير من الأنواع المختلفة للشكلمه، منها كما يلي:
طريقة عمل شكلمه جوز الهند.
- أثني كوبا من جوز الهند.
- تحضير بياض أربع بيضات.
- ربع ملعقة من الملح.
طريقة تحضير الشكلمه
- في إناء فارغ يضاف كل من الملح وبياض البيض.
- يتم خفقهم جيدًا حتى الامتزاج، هذا باستخدام خلاط كهربائي، أو باستخدام المصري.
- يكرر هذا حتى خمس دقائق.
- يضاف كل من السكر والفانيليا للخليط، مع الاستمرار في الخفق، حتى يصبح الخليط سميك.
- يضاف جوز الهند إلى الخليط، ويحرك حتى الامتزاج.
- يتم تشكيل العجينة إلى مجموعة كرات، بحيث يكون حجم الكرة نفس حجم حبة الليمون.
- يتم وضع هذه الكرات على ورق من الزبدة في صينية، حتى لا تحترق.
- قبل وضع الصينية في الفرن، يجب تسخينه حتى درجة حرارة 150 درجة مئوية.
- تدخل الصينية إلى الفرن وتترك على نار هادئة لمدة من الوقت تصل إلى عشرين دقيقة.
- بعد هذا يتم تحميلها من الأعلى مع الانتباه حتى لا تحترق.
- يتم خروجها من الفرن بعد تسويتها، وتترك حتى تبرد وبالهنأ.
طريقة عمل شكلمه جوز الهند بالدقيق.
- اثني كوبا من جوز الهند.
- تجهيز بياض بيضة لخمس بيضات.
- كمية من الدقيق مناسبة.
- رشه من الملح.
طريقة تحضير شكلمه جوز الهند بالدقيق.
- يتم مزج كل من السكر مع جوز الهند والملح وأيضا الدقيق في إناء فارغ، ذلك باستخدام مضرب كهربي.
- في إناء آخر يتم خفق كل من البياض باستخدام الخلاط أو المضرب، حتى يتكون رغوة كثيفة.
- يضاف خليط السكر وجوز الهند إلى بياض البيض، ويتم خلطهم جيدًا حتى يصبح خليط متجانس.
- يتم تشكيل الخليط على شكل كرات.
- توضع في صينية مدهونة بالسمن ثم يوضع عليها ورق زبدة حتى لا تحترق.
- تدخل الصينية إلى الفرن درجة الحرارة متوسطة، ويترك لمدة تصل إلى عشرين دقيقة، ثم تحمر من الأعلى.
- وتخرج من الفرن، وتترك لتبرد ثم تقدم بالهنأ.
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