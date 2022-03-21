3 مكونات فقط... طريقة عمل الشكلمه بجوز الهند هتعجب عائلتك جدا احلي من أي حواني هتعمليها روعه

عمل الشكلمه بجوز الهند، الشكلمه هي نوع من أنواع الحلويات المختلفة التي يفضلها الكثير من الناس، ذلك لاحتوائها على أكثر من طريقة تجهز بها، كان قديمًا وما زال حتى الآن يقومون ربات المنزل بعمل الحلويات الجميلة من أجل الأطفال أو الكبار في المنزل، كانوا قبل ذلك يقومون بشرائها من المحلات، لكن وجدوا أن هذا يسبب لهم عجزا كبيرا في مصروف البيت، مما جعلهم يستخدم ن مواقع التواصل لإيجاد بعض الطرق التي من خلالها يمكنهم تجهيز بعض الحلويات في المنزل.

عمل الشكلمه بجوز الهند

يوجد الكثير من الأنواع المختلفة للشكلمه، منها كما يلي:

طريقة عمل شكلمه جوز الهند.

أثني كوبا من جوز الهند.

تحضير بياض أربع بيضات.

ربع ملعقة من الملح.

طريقة تحضير الشكلمه

في إناء فارغ يضاف كل من الملح وبياض البيض.

يتم خفقهم جيدًا حتى الامتزاج، هذا باستخدام خلاط كهربائي، أو باستخدام المصري.

يكرر هذا حتى خمس دقائق.

يضاف كل من السكر والفانيليا للخليط، مع الاستمرار في الخفق، حتى يصبح الخليط سميك.

يضاف جوز الهند إلى الخليط، ويحرك حتى الامتزاج.

يتم تشكيل العجينة إلى مجموعة كرات، بحيث يكون حجم الكرة نفس حجم حبة الليمون.

يتم وضع هذه الكرات على ورق من الزبدة في صينية، حتى لا تحترق.

قبل وضع الصينية في الفرن، يجب تسخينه حتى درجة حرارة 150 درجة مئوية.

تدخل الصينية إلى الفرن وتترك على نار هادئة لمدة من الوقت تصل إلى عشرين دقيقة.

بعد هذا يتم تحميلها من الأعلى مع الانتباه حتى لا تحترق.

يتم خروجها من الفرن بعد تسويتها، وتترك حتى تبرد وبالهنأ.

طريقة عمل شكلمه جوز الهند بالدقيق.

اثني كوبا من جوز الهند.

تجهيز بياض بيضة لخمس بيضات.

كمية من الدقيق مناسبة.

رشه من الملح.

طريقة تحضير شكلمه جوز الهند بالدقيق.