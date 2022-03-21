أسرع طريقة عمل كفتة البطاطس بطعم جديد وشهي في مائدة شهر رمضان الكريم

كفتة البطاطس من الأطباق الشهية التي تتفوق النساء في تحضيرها وكوناتها البسيطة وتقديمها بطرق متنوعة، و طبق الكفتة بالبطاطس محبب لدي الكثيرون وخاصة الأطفال الصغار ويعود إلى المطبخ المصري ولأن يحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات الأساسية للجسم، يفضل الكثير من الأطفال تناولها مقليًا في هذه المقالة من موقع ثقفني وسوف نتعلم كيفية تحضيرها بعدة طرق.

أسرع طريقة عمل كفتة البطاطس بطعم جديد وشهي

المكونات

كيلو واحد من البطاطس المهروسة

صفار بيضة

2 ملعقة بقسماط مطحون ناعم

ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملح حسب الرغبة

للتغليف الكفتة

2 كوب دقيق

2 كوب بقسماط

3 عدد بيض مخفوق

ملعقة صغيرة شطة

ملعقة من الملح

ملعقة من الفلفل الأسود

زيت للقلي

طريقة تحضير كفتة البطاطس

نحضر وعاء ونضع البطاطس المهروسة مع صفار البيضة ورشة جوزة الطيب والملح والفلفل الأسود ونخلط المكونات مع بعضها بعد ذلك نضيف البقساط المطحون ونقلب المكونات حتي تصبح عجينة متامسكة وسهلة التشكيل نقوم بتشكيل على شكل أصابع أو كور على حسب الرغبة بعد ذلك نضعها في البيض المخفوق مع الفلفل الأسود ثم الدقيق والشطة ثم في البيض مرة أخري ثم نضعها في خليط البقسماط المطحون الناعم تدخل الثلاجة حتي تتماسك الكفتة وتكون سهلة التحمير توضع في زيت القلي زيت غزير ساخن حتي تصبح لونها ذهبي لامع وتقدم وبالهنا

طريقة أخري لكفتة البطاطس

المكونات

3 عدد بطاطس مهروسة ناعمة

نصف كوب بقسماط ناعم

ملعقة كبيرة من السمنة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من الثوم المفرومة

زيت للتحمير

طريقة تحضير كفتة البطاطس

نحضر بولة ونخلط البطاطس المهروسة مع الملح والفلفل الأسود والكركم والبابريكا والثوم والبقسماط والسمنة ونخلط المكونات مع بعضها حتي تصبح عجينة متماسكة نقوم بتشكيل البطاطس الشكل الأصابع أو الكور على حسب الرغبة تغطي بالدقيق وبعد ذلك البقسماط وتترك في الثلاجة لمدة ربع ساعة نحضر مقلاة فيها زيت غزير ونضع الكفتة البطاطس حتي تنضج وتصبح لونها ذهبي تقدم كفتة البطاطس كوجبة غذاء أو كوجبة إفطار على مائدة شهر رمضان المبارك مع طبق مكرونة وبالهنا

يساعد تناول البطاطس المسلوقة على تنظيم الحموضة في المعدة مما يساعد على تخفيف آلام المعدة ويمنع حروق المعدة أو الحموضة بعد تناول أطعمة معينة، يعتبرالبطاطس من الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على قرح المريء والقضاء عليها على الرغم من أنها غذاء خفيف للمريء، يوجد الكالسيوم والفوسفور والزنك والحديد بكميات كبيرة في الأطعمة المسلوقة وكل هذه العناصر تساهم في التمثيل الغذائي السليم، يساعد تناول البطاطس المسلوق على تهدئة المعدة والأمعاء وكذلك على تهدئة أمراض القولون وأظهرت العديد من الدراسات العلمية أن تناول البطاطس المطبوخ بالبخار من أفضل الأطعمة للوقاية من أمراض القلب.