طريقة خبز ألذ وأحلى حلوى بعد الفطار فى رمضان إكليرز بالشيكولاته هشة وطرية شكلها شياكة طعمها وﻻ فى الخيال

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طريقة خبز الإكليرز بالشيكولاتة، بعد عزومة الإفطار تقدم ربة المنزل حلوى للضيوف، كما أن أفراد العائلة يحتاجون أكل الحلوى بعد صلاة التراويح، من ألذ الحلويات التي يمكن تقديمها هى حلوى الإكليرز بالشيكولاتة مقادير عجينة الإكليرز كمية من شيكولاتة النوتيلا

حجم من دقيق القمح ملىء كوب ماء

كوب ماء دافىء

حجم من السمن البلدي الجاموسي الطبيعي قدر ربع كوب ماء وفى حال عدم توافر السمن الجاموسي الطبيعي يمكن إستخدام الزبدة الفلاحي بدل منها

ملعقة أرز مملوءة بالسكر ويفضل أن يكون سكر بنى ومقدار السكر يمكن زيادته أو نقصانه حسب المذاق ولكن بصفة عامة يفضل عدم الإفراط في إستهلاك السكر

ربع ملعقة شاي من الفانيليا

ربع ملعقة شاي من ملح الطعام الأبيض

عدد ثلاثة بيضات بلدي مقادير حشو الكاسترد ملىء كوب من الحليب الطبيعي و يفضل عدم إستخدام اللبن البودرة بديلآ عنه

ملعقتي طعام كبيرتين من مسحوق الكاسترد

كوب كاء فارغ يتم ملأ ربعه بالسكر

نصف ملعقة شاي من الفانيليا خطوات صنع الإكليرز بالشيكولاتة صبي كوب الماء مع الملح والسكر والسمن البلدي الجاموسي داخل الإناء و ضعيه على نار هادئة

بعد غليان المكونات ارفعي الإناء من على النار ورشى دقيق القمح ببطء مع إستخدام المضرب الكهربائي في مزجه بباقي المكونات حتى يتكون عجينة

افرغي العجينة في إناء جديد و إتركيه لبيرد

بعد أن تبرد العجينة تمامآ أضيفي لها بيضة واحدة وقلبيها بالشوكة جيدآ مع العجينة حتى تمتزج مع العجينة تمامآ

كرري الخطوة السابقة مع كل بيضة من البيضتين المتبقيتين

الآن إملأي إسطوانة تشكيل العجينة المستخدمة في صنع الكعك و البسكويت أو كيس تشكيل العجين الذى ينتهى بقمع التشكيل في آخره حسب المتوافر وقومى بصنع الأشكال التي ترغبين فيها أو يمكنك تشكيلها باليد

أشعلي الفرن على درجة حرارة مائتان وعشرون و إنتظرى عشرة دقائق حتى يسخن ثم أدخلي الصينية التي تحمل أشكال عجينة الإكليرز التي تم صنعها

انتظري عشرة دقائق وبعدها أخفضي درجة الحرارة من مائتان وعشرون إلى مائة وثمانون و انتظري عشرون دقيقة

أخرجي الإكليرز بعد النضج و إتركيه ليبرد

أخرجي الإكليرز بعد النضج و إتركيه ليبرد قومى بشقه كشطائر العيش الفينو و إحشيه بالكاسترد بعد أن يتم صنعه وفقآ للإرشادات على العبوة

زيني أصابع الإكليرز بمسحات من النوتيلا

قديمه بالهناء و الشفاء عمر شويل - جدة طريقة خبز ألذ وأحلى حلوى بعد الفطار فى رمضان إكليرز بالشيكولاته هشة وطرية شكلها شياكة طعمها وﻻ فى الخيال - ثقفني

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