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البسبوسة من الحلويات التي ظهرت في العصر العثماني يحبها الكثير، فهناك عدد كبير جدا من المحلات يقدمها بأسعار عالية ولكن البسبوسة يتم إضافة الزبادي إليها لتعطي طعم مميز وهناك الكثير من الطرق التي يمكنك إعدادها بها ولكن من أنجح الوصفات هي وصفة البسبوسة بالزبادي تساعد البسبوسة على إعطاء البسبوسة ترميله رائعة، البسبوسة من السعرات الحلويات في الوطن العربي وتختلف طريقة البسبوسة في بلاد الشام عن مصر، وتختلف أنواع المكسرات التي تضاف الى البسبوسة من فرد إلى آخر، كما يمكننا وضع القشطة المصنوعة من النشا والحليب. مقادير البسبوسة بالزبادي ستة أكواب من السميد.

أربع أكواب زبادي كبيرة.

كوب ونصف من السمنة البلدي.

كوب جوز هند.

ملعقتين من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من عسل الجلوكوز.

كوب من السكر.

شربات ساخن. طريقة عمل البسبوسة المرملة بالزبادي نقوم بخلط كل المكونات الجافة معا عن طريق إضافة كوب من جوز الهند وكوب من السكر مع السميد ونخلطها.

نضع ملعقتين من البيكنج بودر مع المكونات الجافة ونقلبهم حيث يعمل البيكنج بودر علي نفش البسبوسة.

نضع السمنة على النار حتى تذوب ثم نقوم بوضعها على المكونات الجافة و نبثها كثيرا قبل إضافة الزبادي.

نقوم بوضع الزبادي ونعجن البسبوسة إذا كانت حافة تقوم بإضافة نصف كوب من الماء الدافئ.

باستخدام الفرشاة الخاصة بالمطبخ نقوم بدهن الصينية بملعقة من الطحينة.

نضع كل الخليط في الصينية وندخلها فرن تم تسخينه من قبل البدء في عمل البسبوسة.

يكون الفرن في درجة حرارة 190 درجة ونقوم بتشغيل مروحة الفرن إن وجدت.

نتركها في الفرن من عشرين دقيقة إلى ثلاثين دقيقة.

نضع عليها الشربات فور خروجها من الفرن ويجب أن يكون الشربات ساخن.

نقوم بإدخال الصينية الفرن مرة أخري بعد إضافة الشربات لمدة خمس دقائق.

نقوم برش مكسرات على الوجه أو جوز هند مبشور. شربات البسبوسة يختلف شربات البسبوسة عن الأنواع الأخرى من الحلويات مثل بلح الشام أو للزلابية.

شربات البسبوسة يكون خفيف وساخن حتى يجعل البسبوسة طريقة.

نضع بوضع كوب من السكر مع كوب وربع ماء ونتركها حتى تغلي جيدا ونضع عصير ليمون.

وبعد الغليان نضيف فانيليا.

نصب الشربات علي البسبوسة. عمر شويل - جدة تعرفي على أسرار عمل البسبوسة بالزبادي المرملة بالخطوات وكل التفاصيل - ثقفني

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