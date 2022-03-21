طريقة عمل الفول المدمس على اصولة مثل الزبدة فى المنزل زى المحلات

الفول المدمس من الأكلات الشعبية المنتشرة فى الوطن العربى. وهو من الاكلات المحببة والمفضلة لدى الجميع على مائدة الإفطار في الأيام العادية وعلى مائدة السحور فى رمضان. كما انة من الوصفات والاكلات السهلة جدا فى التحضير ولا تحتاج إلى مجهود فى طريقة التحضير. وتعد المكونات التي تستعمل في تحضير الفول مكونات بسيطة جدا ومتوفرة. ومن السهل على جميع السيدات تحضير الفول المدمس فى المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.

خطوات تحضير الفول المدمس فى المنزل زى المحلات

تعتبر مكونات الفول بسيطة ومن اهمها هو الفول الحصى او الصحيح. وهو متوفر بجانب اسعاره غير مكلفة. وتستطيع الامهات تحضير الفول المدمس فى المنزل بوصفة بسيطة جدا وسهلة. وبطعم رائع ولذيذ مثل الزبدة. ولكن اهم شى فى تدميس الفول هو اختيار نوع الفول الجيد كبير الحجم. ونوضح من خلال موقع ثقفنى فى السطور التالية اسهل وافضل طرق عمل الفول المدمس فى المنزل دون الحاجة الى الشراء من الخارج.

مكونات تدميس الفول او الفول المدمس

مقدار كيلو من الفول الحصى الصحيح.

ثم كوب من الفول المدشوش.

مع نصف كوب من العدس الأصفر حسب الرغبة.

حبة وسط من الطماطم سليمة او حبة من الليمون.

لتر ونصف من الماء.

يمكن زيادة كمية الفول مع المقادير حسب الحاجة والكمية المرغوب فى تحضيرها.

خطوات عمل الفول المدمس او تدميس الفول