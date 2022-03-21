نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول المدمس على اصولة مثل الزبدة فى المنزل زى المحلات في المقال التالي
الفول المدمس من الأكلات الشعبية المنتشرة فى الوطن العربى. وهو من الاكلات المحببة والمفضلة لدى الجميع على مائدة الإفطار في الأيام العادية وعلى مائدة السحور فى رمضان. كما انة من الوصفات والاكلات السهلة جدا فى التحضير ولا تحتاج إلى مجهود فى طريقة التحضير. وتعد المكونات التي تستعمل في تحضير الفول مكونات بسيطة جدا ومتوفرة. ومن السهل على جميع السيدات تحضير الفول المدمس فى المنزل بطريقة بسيطة وسهلة.
خطوات تحضير الفول المدمس فى المنزل زى المحلات
تعتبر مكونات الفول بسيطة ومن اهمها هو الفول الحصى او الصحيح. وهو متوفر بجانب اسعاره غير مكلفة. وتستطيع الامهات تحضير الفول المدمس فى المنزل بوصفة بسيطة جدا وسهلة. وبطعم رائع ولذيذ مثل الزبدة. ولكن اهم شى فى تدميس الفول هو اختيار نوع الفول الجيد كبير الحجم. ونوضح من خلال موقع ثقفنى فى السطور التالية اسهل وافضل طرق عمل الفول المدمس فى المنزل دون الحاجة الى الشراء من الخارج.
مكونات تدميس الفول او الفول المدمس
- مقدار كيلو من الفول الحصى الصحيح.
- ثم كوب من الفول المدشوش.
- مع نصف كوب من العدس الأصفر حسب الرغبة.
- حبة وسط من الطماطم سليمة او حبة من الليمون.
- لتر ونصف من الماء.
- يمكن زيادة كمية الفول مع المقادير حسب الحاجة والكمية المرغوب فى تحضيرها.
خطوات عمل الفول المدمس او تدميس الفول
- تنقية الفول الصحيح من جميع الشوائب او اى حصوات. ثم نقع الفول فى كمية غزيرة من الماء بعد غسله عدة مرات.
- تنقية العدس والفول المدشوش. بعد نقع الفول يوضع فى الماء فى الدماسة او وعاء على النار حتى تغلى المكونات.
- تهدئة النار على الفول مع تغطية الدماسة او الوعاء ويترك على نار هادئة لمدة لا تقل عن أربع ساعات.
- يراعى اضافة الماء الساخن الى الفول عند الحاجة وعدم اضافة الماء البارد حتى لا يودى الى اسوداد الفول.
- عند وصول الفول الى ثلثى النضج يتم اضافة الفول المدشوش والعدس الأصفر بعد غسلها جيدا.
- اضافة حبة الطماطم او حبة الليمون حسب الرغبة.
- تقليب المكونات من الفول والفول المدشوش والعدس وضبط مقدار الماء.
- يغطى الفول ويترك على نار هادئة حتى تمام نضج جميع المكونات.
- يرفع الفول من على النار ويتم تجهيز طبق الفول حسب الرغبة وتقديمة.
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