نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأسات البسكويت والكراميل ألذ حلوى بارده يمكن إعدادها في 5 دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر كأسات البسكويت والكراميل ، من أطيب الحلويات الباردة المناسبة لفصل الصيف ويحبها الكبار والصغار، لأنها وصفة شهية ولذيذة وذات طعم ورائحة ذكية، وتتكون من عدة طبقات مختلفة من البسكوت والكريمة وصوص الكراميل والشوكولاتة وغيرها، فهي أيضاً من الوصفات السهلة والسريعة والغير مكلفة والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة، بدون تعب أو مجهود ولن تحتاج إلى الفرن عند تحضيرها، وتقدم أيضاً في أعياد الميلاد والمناسبات، وتبحث جميع السيدات عن طرق جديدة ومختلفة لعمل بعض أنواع الحلويات السريعة، وتقديمها لأفراد أسرتها كتحلية خفيفة ولذيذة في أوقات الفراغ، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل كأسات البسكويت والكراميل ألذ حلوى بارده في المنزل.

مكونات عمل كأسات البسكويت والكراميل



من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كالتالي:-

الطبقة الأولى:-

بسكويت ساده 250 جرام.

زبدة مذابة 100 ملي.

صوص الكراميل:-

كوب من السكر الأبيض 200 جرام.

ملعقة كبيرة من الزبدة 25 جرام.

علبة من القشطة 170 جرام .

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

الطبقة الثالثة:-

شرائح من الموز.

كوب من كريمة الخفق السائلة.

للتزيين:-

شوكولاتة مبشورة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية طريقة تحضير كأسات البسكويت والكراميل اللذيذة في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في الكبة نضع البسكويت الساده والزبدة المذابة ونخفق جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم ورملي ويترك جانباً. ثم لتحضير الكريمة في طبق، نضع كوب من كريمة الخفق السائلة، ونخفق بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية، حتى نحصل على قوام متماسك بدون مبالغة في الخفق، ثم توضع في الثلاجة لحين الاستخدام. بعد ذلك نقوم بإحضار كأسات ونضع طبقه من البسكوت، وطبقة من شرائح الموز ثم طبقة من صوص الكراميل، وطبقة من الكريمة، ونكمل بنفس الطريقة حتى الإنتهاء من باقي كل الطبقات. بعد ذلك تزين على الوجه بالشوكولاتة المبشورة، وتوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة وتقدم بارده بألف صحة وعافية.

طريقة عمل صوص الكراميل

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير الصوص في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طاسه على النار نضع كوب من السكر بدون تقليب لمدة ثلاث دقائق على نار هادئة، حتي يتكرمل ثم نطفئ النار ونضيف الزبدة والقشطة والحليب ونقلب جيداً، حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح جاهز.

طريقة عمل كيكة الكراميل اللذيذة

من هنا سوف نقدم لكم خطوات بسيطة لعمل هذه الكعكة الشهية وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار بولة عميقة، ونضع بها 2 كوب من الدقيق مع رشة ملح مع كيس بكينج بودر، ونخلطهم جيداً. ثم نخلط كوب من السكر مع كوب من الحليب، مع مغلف كريم كراميل مع 3 بيضات، مع معلقة فانيليا مع ربع كوب سمنة. بعد ذلك نضيف خليط الدقيق السابق، ونقلب المكونات مع بعضها حتي تتجانس. ثم ندهن صينية بقليل من الزبدة ونرشها بقليل من الدقيق، ونسكب الخليط فيها، ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً، ونتركها حتي تنضج تماماً. بعد ذلك نخرجها ونترك الكيكة حتي تبرد، ثم نزيل الوجه ونسقيها بالكراميل.

طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالتوفي

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير هذه الكيكة الشهية وهي كالاتي:-