ب2 حبة بطاطس اصنعي الجبن الرومي في المنزل بنفسك علي سحور رمضان

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عمر شويل - جدة يسمي الجبن الرومي ، في محافظة الإسكندرية المصرية بالجبن التركي، وهو جبن أصفر اللون مصنوع من الحليب، ويعتبر مغذي ومفيدة لأنه يحتوي علي نسبة كبيرة من فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ علي سلامة العين وصحتها، وهو واحد من أنواع الجبن اللذيذ الي يفضل تناوله الكثير من الأشخاص، وهو يحتوي علي نسبة كبيرة من الكالسيوم لاحتوائه علي الحليب، لذلك يمكن إعداده منزلياً بدلاً من شرائه من الخارج، وهو واحد من أشهر أنواع الجبن، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل الجبن الرومي في المنزل.

مكونات عمل الجبن الرومي

يتكون هذا النوع من الجبن علي مقادير بسيطة وصحية وهي كالتالي:-

علبة كبيرة الحجم من الزبادي.

كيلو من اللبن كامل الدسم.

معلقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من الماء المثلج.

معلقة كبيرة من الفلفل الأسود.

2 معلقة كبيرة من القشطة.

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي أبسط الخطوات لتحضير الجبن الرومي في المنزل بكل سهولة وهي كالاتي:-

أولاً نقوم بإحضار إناء ونضعه علي النار، ونضع به اللبن حتي الغليان مع التقليب المستمر. ثم يضاف إليه علبة الزبادي ويتم الاستمرار في التقليب جيدا،ً في كل الاتجاهات لمدة 5 دقائق، للتخلص من الهواء الموجود في الحليب. بعد ذلك يتم رفع الإناء من علي النار ويترك جانباً، ثم ضعي كلاً من الملح والفلفل الأسود في الماء المثلج. ثم يتم التقليب إلي إن يذوب الملح، ثم يضاف المزيج إلي الحليب مع اللبن الزبادي، ويتم التقليب باستمرار سريعاً حتي لا تتكون كتل بالخليط. بعد ذلك تضاف البطاطس والقشطة إلي مزيج الحليب، مع التقليب المستمر جيداً إلي الحصول علي مزيج متجانس وقوام سميك. ثم يوضع الخليط في قطعة من القماش الشاش، ويتم شده جيداً للتخلص من السوائل الموجودة به. بعد ذلك يترك جانباً مع وضع ثقل عليه لمدة 10 ساعات تقريباً. ثم يتم إحضار قطعة أخرى نظيفة من الشاش، ويتم وضع الجبن فيها بدلاً من القطعة القديمة. بعد ذلك يتم شدها مرة أخرى وتكرر العملية مرة أخرى، للتخلص من السوائل في الجبن نهائياً، للحصول علي جبن جاف تماماً. ثم يحتفظ بالجبن في الثلاجة، في وعاء محكم الغلق بالهناء والشفاء.

فوائد الجبنة الرومي

من هنا سوف نتعرف علي بعض فوائدها للجسم وهي كما يلي:-

تساعد في الحفاظ علي صحة العظام والأسنان.

تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية اللازمة للجسم.

تحتوي علي نسبة كبيرة من فيتامين ب المفيد للجسم بشكل كبير.

هي واحدة من أنواع الجبن تعمل علي زيادة الوزن.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-

يعمل علي تقوية المناعة. يساعد علي الحفاظ علي صحة القلب. هو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة. ضروري جداً للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك. يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب. يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه علي نسبة عالية جداً من الكالسيوم.

طريقة عمل القشطة في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير القشطة في المنزل وهي كالتالي:-

ضعي نصف كوب من الحليب البودرة، في قدر علي النار حتي الغليان.

ثم ضيفي 6 ملاعق صغيرة من الخل، ثم حركيه حتي يتفتت الحليب، وحتي يصبح متكتلاً.

بعد ذلك ضيفي الحليب، في مصفاه حتي تتخلصي من السوائل الزائدة، ثم اتركي الحليب المفتت جانباً.

ثم ضعي كوب من الكريمة السائلة، و ثلاث ليترات من الحليب السائل ومعلقة، ونصف من النشا و معلقتين من السكر، في وعاء أخر علي النار.

اخلطي المكونات مع بعضها، حتي يغلي الخليط ويتماسك، ثم اضيفي الحليب المفتت، ثم حركيه لمدة دقيقة.

بعد ذلك أرفعي الخليط من علي النار، ثم اتركيه جانباً حتي يبرد قليلاً.

اتركي القشطة لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة.

طريقة عمل أصابع مالحة بجبن الكرفت

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذه الوصفة اللذيذة وهي كما يلي:-