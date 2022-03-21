بطريقة مقرمشة ومظبوطة أعملي مخلل البصل في المنزل بطعم زي محلات الطرشي

يعد مخلل البصل من أشهر وأشهى المقبلات التي تتميز بأن لها مذاق مميز، ويتم تقديم طبق المقبلات هذا بجانب الوجبات الرئيسية وبخاصة وجبة الإفطار لأنه من الأطباق التي تساعد في فتح الشهية صباحاً أثناء تناول الإفطار، ويمكن تخليله في المنزل بطريقة سهلة وعدم شرائه من المتاجر لضمان نظافته وتحضيره بعناية، فنجد أن مخلل البصل سهل التحضير.

طريقة عمل مخلل البصل

المقادير:

٣ كيلو من البصل الصغير.

عدد ٣ أكواب ملح.

عدد ٤ أكواب خل أبيض.

ملعقة سكر.

ملعقتان بهارات للمخلل.

ملعقتان فلفل.

طريقة التحضير:

نبدأ بوضع البصل بقشره في إناء به ملح ونغطيه بكمية مناسبة من الماء المغلي.

ثم نترك الخليط لمدة يومين ومراعاة تقليبه من وقت لآخر.

ثم نصفي الماء ونزيل القشرة الخارجية.

بعد ذلك نضع البصل في إناء ونغطيه بالماء المغلي ونتركه لمدة ٣ دقائق، وبعدها نصفيه ونكرر هذه الخطوة عدة مرات.

ثم ننقل البصل في وعاء آخر جاف، نقوم بغلي الخليط لمدة ربع ساعة ونضعه على البصل ليغطيه تماماً.

في النهاية نضع البصل بالخليط في مكان بارد وجاف.

مخلل البصل في البيت

طريقة تخليل البصل هذه سهلة ولا تتطلب مكونات كثيرة ولكنها تستغرق وقت أطول قليلاً، فيتم تحضير البصل المخلل بها كما يلي:

المقادير:

مقدار كيلو بصل مقشر صغير.

نصف ملعقة كزبرة مطحونة صغيرة.

نصف ملعقة شطة صغيرة.

لتر خل طعام أبيض.

مقدار ١٧٠ جرام سكر.

خطوات التحضير: