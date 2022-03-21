اصنعي بنفسك الجبن الرومي في المنزل لسحور رمضان

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الجبن الرومي ، من ألذ أنواع الجبنة التي يتم تحضير العديد من الوصفات منها وتدخل في عمل الكثير من الفطائر والمخبوزات، كما أنها يمكن استخدامها لعمل أنواع عدة من السندويتشات، أو يمكن تقديمها على سفرة الإفطار أو العشاء فهي خفيفة ولذيذة ويمكن الاعتماد عليها في وجبة السحور في رمضان فهي من الأطباق التي لا غني عن تواجدها بالمنزل، يتم تحضيرها في المنزل من خلال مكونات بسيطة جداً وغير مكلفة وبنفس مذاق الجبنة الجاهزة وبنفس القوام وبطريقة مضمونة وصحية داخل المنزل، وتعتبر طرق تحضير الجبن بالمنزل مختلفة ومتنوعة وتوجد طرق عدية لتحضيرها، فيمكن تحضيرها باستخدام البطاطس أو يمكن تقديمها بدونه ويمكن تحضيرها باستخدام الخلاط دون الحاجة إلي غلي الحليب فهي تطهي في الماء المغلي مع تغطيتها بورق الألومنيوم جيداً فطرق تحضيرها متنوعة، ولكن من خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط الطرق لعمل الجبن الرومي بالمنزل.
مكونات عمل الجبن الرومي بالمنزل
يتكون الجبن من مكونات بسيطة ويتم تحضيرها بكل سهولة والمكونات المستخدمة لعمل الجبن هي كما يلي:ـ
- 2 كيلو من الحليب البقري كامل الدسم.
- 2 حبة من البطاطس مسلوقة ومهروسة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 2 كوب من اللبن الزبادي.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة.
- ملعقة كبيرة فلفل أسود حب.
- كوب ماء مثلج.
- قطع قماش أو شاش أبيض.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير الجبن الرومي خطوة بخطوة وبطريقة بسيطة جداً وهى كما يلى:-
- أولاً نقوم بتحضير إناء عميق ونضع به الحليب الكامل الدسم ثم نرفع الإناء على النار ونتركه حتى يغلي.
- ثم نقوم بإضافة كوب الزبادي مع التقليب المستمر لمدة 5 دقائق حتى يختلط الحليب بالزبادي جيداً، ثم يرفع الإناء من على النار ويترك جانباً.
- نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود في كوب الماء المثلج مع التقليب المستمر حتى يذوب الملح تماماً.
- ثم يضاف إلى خليط اللبن والزبادي مع التقليب باستمرار حتى يتجانس الخليط ولا يوجد به أي تكتلات.
- يضاف البطاطس المهروسة والقشطة إلى الخليط السابق مع التقليب المستمر، حتى نحصل على خليط متجانس وثقيل القوام.
- ثم نضع قطعة من القماش أو الشاش الأبيض في مصفاة دائرية الشكل ونسكب الخليط عليها، ويترك لمدة 12ساعة مع وضع إناء ثقيل فوق الخليط للتخلص من الماء الزائد الموجود به بشكل كامل.
- ثم بعد ذلك يتم رفع الشاش ومن ثم نقل الخليط لقطعة أخرى من القماش أو الشاش وتصفيته جيداً، وتركه مرة أخرى لمدة لا تقل عن 12ساعة.
- يتم تكرار تلك العملية أربع مرات مع تغيير القماش أو الشاش في كل مرة حتى يتم التأكد من أنه قد تم التخلص نهائياً من الماء حتى نحصل على الجبن.
- ثم توضع الجبن الرومي في الثلاجة حتى تتماسك، ثم تقطع إلي شرائح رفيعة وتقدم بألف هنا وشفاء.
طريقة عمل الجبنة الرومي بالخلاط
يمكننا تحضير الجبنة الرومي بطريقة سهلة وسريعة من خلال استخدام الخلاط الكهربائي وذلك باتباع الخطوات الآتية:ـ
- في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع 4 حبات من صفار البيض وملعقة كبيرة من الملح وملعقة صغيرة من بهارات الجبن.
- ثم نقوم بإضافة كوب من النشا وكوب من الحليب البودر ثم نضيف كوب من الزيت و5 قطع من الجبنة المثلثات.
- وأخيراً نضيف كوب من الماء ثم نخلط المكونات حتي تتجانس مع بعضها البعض تماماً.
- ثم نسكب نصف كمية الخليط في صينية متوسطة الحجم، ثم نرش عليها رشة من الفلفل الأسود الحب ثم نسكب الكمية المتبقية من الخليط.
- نغطي الصينية بورق من الألومنيوم جيداً، ثم توضع داخل حلة بها ماء مغلي وتترك على نار هادئة لمدة ساعة حتي تنضج تماماً.
- يمكننا إضافة القليل من الخل في الماء المغلي حتي يساعد على عدم دخول الماء داخل الصينية أثناء الغليان على النار.
- ثم نطفئ النار ثم نتركها تبرد، ثم نحتفظ بها داخل الثلاجة لمدة 12 ساعة حتي تتماسك.
- كلما زادت مدة الاحتفاظ بالجبن داخل الثلاجة لكلما زاد تماسك الجبنة لذلك ينصح بحفظها داخل الثلاجة مدة كافية.
- ثم تقطع إلي شرائح وتقدم بالهنا والشفا.
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