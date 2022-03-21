كريم البانثينول والنشا قنبلة تفتيح فوري من اول استخدام

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عمر شويل - جدة كريم البانثينول والنشا من اهم الوصفات التي تساعد علي تفتيح البشرة 7درجات فوري، حيث تبحث كل فتاه عن بشرة ناصعة البياض وخالية من اي عيوب وتفضل استخدام الكريمات الجاهزة، وتأثر بالسلب علي البشرة لأنها تحتوي علي مواد ضارة وكيمائية، ولذلك انصح كل فتاه باستخدام الكريمات المصنوعة داخل المنزل بمكونات طبيعية دون مواد ضارة بالبشرة، واليوم نقدم لكم كريم طبيعي لجميع انواع البشرة سواء كانت دهنيه او جافة او حساسة، ونقدم من خلال موقع ثقفني في مقالنا هذا على طريقة عمل كريم البانثينول والنشا لتفتيح البشرة 7درجات وبشكل فوري من اول استخدام.

مكونات عمل كريم البانثينول والنشا لتفتيح فوري

سوف نتعرف علي المكونات التي سوف نستخدمها لتحضير المستحضر داخل المنزل وهي كما يلي:-

10 جرام من كريم البانثينول.

معلقتين وسط من النشا الكوري.

معلقة من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

ثلاث نقاط من زيت اللوز.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نقدم لكم اليوم علي طريقتنا الخاصة تحضير كريم البانثينول والنشا العجيب للبشرة بخطوات سهلة للغاية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار إناء ثم نضع بداخله كريم البانثينول ونضف علية النشا والحليب البودرة وعصير الليمون والقليل من ماء الورد. ثم نخلط المكونات جيدا حتي يصبح لدينا خليط متجانس ونضع اخيرا زيت اللوز مع تقليبة خفيفة. نقوم بغسل البشرة جيدا بالماء ثم باستخدام المنشفة ننشف الوجه جيدا حتي يصبح نظيف تماما. ونضع طبقة من الخليط علي البشرة ونتركها لمدة 30 دقيقة. ثم بعد انتهاء الوقت نغسل البشرة جيدا ونكرر الوصفة مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي نتائج مبهرة في التفتيح بفضل الله.

مكونات عمل ماسك يساعد في شد البشرة وازالة التجاعيد

سوف نتعرف علي مكونات الماسك التي سوف نقوم بعمله اليوم لإزالة التجاعيد وتفتيح وشد البشرة وهي كما يلي:-

معلقتين من النشا.

معلقة كبيرة من الكركم.

معلقتين من الدقيق.

معلقة من الزبادي.

عصير ليمون.

ماء ورد.

طريقة التحضير والاستخدام

سوف نتعرف علي ابسط واسهل الطرق لتحضير الماسك بخطوات سهلة داخل كل منزل بمكونات بسيطة للغاية وهي كالاتي:-

نحضر وعاء نظيف ثم نقوم بوضع النشا والكركم والدقيق ونقلب المكونات الجافة اولا ثم نسكب الزبادي وعصير الليمون وماء الورد ونقلبهم جيدا. ونستمر في التقليب حتي نحصل علي خليط كريمي ومزيج متجانس ثم نغسل الوجه جيدا ونضع طبقة علي الوجه من الخليط بتساوي. ثم نترك الخليط علي الوجه لمدة ساعه الاربع ونقون بغسل الوجه ونكرر الوصفة ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر وستلاحظين الفرق.

فوائد البانثينول والنشا علي البشرة

نتعرف الآن علي بعض الفوائد الخاصة بالبانثينول والنشا علي البشرة وكيفية الاستخدام الصحيح للكريم للحصول علي أفضل نتائج وهي كالتالي:-

يجب خلط جميع المكونات بشكل متجانس جيدا.

يعمل الكريم علي إزالة التصبغات والبقع الداكنة بشكل كبير.

يعمل علي التفتيح المثالي للبشرة من أول استخدام للكريم.

يساعد علي ترطيب البشرة وحل جميع مشاكلها بشكل طبيعي.

سر نجاح مفعول الكريم أو الماسك

ومن هنا سوف نتعرف في الخطوات الآتية على بعض أسرار نجاح مفعول أي خلطة لبياض البشرة أو الجسم وهى كما يلي:-

يجب تنظيف البشرة وغسلها بالغسول المرطب للبشرة. استخدام منشفة تكون معقمة لتجنب الميكروباص والجراثيم. العمل على توزيع الكريمة بطريقة متساوية على الوجه وتدليك عكس عقارب الساعة.

نصائح تساعد علي شد البشرة والجسم

نقدم لكم بعض النصائح والفوائد التي تعمل على شد ترهلات البشرة بشكل طبيعي دون تدخل لعمليات جراحية ودون تكلفة وهي كما يأتي:-