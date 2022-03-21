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يعتبر مشكلة تساقط الشعر من أهم المشكلات التى تشغل بال العديد من الأشخاص سواء النساء او الرجال على حدا سواء مما تسبب في إزعاج وقلق كبير لديهم، يلجأون بعض الاشخاص الي استخدام الشامبو وبلسم الطبي الذي يساعد علي إنبات الشعر ومنع التساقط او استخدام بعض المكونات الطبيعية التي تعمل بفاعلية على إنبات الشعر. انبات الشعر ومنع التساقط خلطة زيت الكافور المقادير استخدام نصف ملعقة من زيت الكافور.

ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب.

أربعة قطرات من زيت الجوجوبا. طريقة التحضير نقوم بخلط نصف ملعقة من زيت الكافور في بولة صغيرة ثم نضيف عليها ملعقتين صغيرتين من اللبن الرائب ثم نضع عليهم اربعة قطرات من زيت الجوجوبا ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضع خلطة زيت الكافور على الأماكن الفارغة في الشعر وتوزيعها جيدا على فروة الرأس و ندلكها جيدا .

نترك الخلطة علي الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر والشياكة المناسب لنوع الشعر.

يجب أن نتبع تلك الوصفة على الأقل مرتين في الشهر حتى تعطي النتيجة المطلوبة. خلطة الفلفل أسود المقادير إحضار كمية مناسبة من الفلفل الأسود.

ثلاث ملاعق صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير نطحن كمية مناسبة من الفلفل الأسود باستخدام المطحنة الكهربائية حتى تحصل على قوام ناعم.

نضيف علي كمية الفلفل الأسود ثلاث ملاعق من عصير الليمون و ندمجهم مع بعض.

نبدأ بالتدليك الشعر من المقدمة في الأماكن الفراغات باستخدام وصفة الفلفل الأسود.

نترك الخلطة على الشعر لمدة ثلث ساعة حتى تجف خلطة الفلفل الأسود ثم نغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الخلطة على الاقل كل اسبوعين مرة حتى تعمل على انبات الشعر في مقدمة الرأس. خلطة زيت الخروع المقادير نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

استخدام كبسولة فيتامين أي. طريقة التحضير نخلط نصف ملعقة كبيرة من زيت الخروع في إناء صغير ثم نضيف اليه كبسولة واحدة من فيتامين اي ونخلطهم مع بعض.

نضع الخلطة على أماكن الفراغات في الشعر ونتركها لمدة ساعة الا ربع تقريبا ثم بعد ذلك يغسل الشعر باستخدام الماء الفاتر واستخدام الشامبو المناسب.

نستخدم هذا الوصفة بشكل متكرر حيث يمكن تطبيقها مرتين شهريا. عمر شويل - جدة انسى الصلع.. 3 طرق طبيعية لإعادة إنبات الشعر وتكثيفه وملأ الفراغات بسرعة رهيبة - ثقفني

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