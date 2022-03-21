ألذ طاجن ممكن تدوقيه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالخلطة في الفرن بطعم جنان

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تعتبر الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي تستهلك بشكل كثير ويتناولونها أغلبية الناس حيث أن جميع الأطفال يعشقون تناول الفراخ أكثر من اللحمة فيحبون كل وصفاتها، فقد يوجد لها العديد من الأكلات أو الوصفات ومن ضمنها هي طاجن الفراخ بالبصل فهذه الأكلة تتميز بمذاق شهي ولذيذ وغير ذلك أنها مغذية جدا، نظرا لإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان فهي تحتوي على فيتامينات وبروتينات، لأن المكون الأساسي بها هو الفراخ وأيضا عدد من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والبصل وغيره.
يساعد البصل على قتل البكتيريا والسموم من داخل الجسم وله فوائد كثيرة لها اهميه لتغذية وتقويه الجسم وإمداه بالفيتامينات والمعادن المختلفة، فإنه مكون أساسي يدخل فى العديد من الوجبات الغنية التى تشعرك بالشبع والراحة النفسية والاسترخاء عند تناوله، فهو مضاد حيوي طبيعي آمن وفعال، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه تحضير طاجن البصل بالفراخ اللذيذ الذى يتميز بطعم ومذاق طيب فهو من أسهل الاكلات المنزليه التى يمكنك تحضيرها داخل المنزل .
مكونات طاجن الفراخ بالبصل
توجد طواجن كثيرة جدا ومن ضمنها هو طاجن العكاوي أو طاجن الفراخ أو طاجن اللحمة وغير ذلك العديد ولكن الطاجن الألذ في المذاق هو طاجن الفراخ بالبصل، حيث أن هذا الطاجن يتميز بطعم شهي وجميل وأنه مغذي جدا لجسم الإنسان وغير ذلك أن طريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة ولا يتطلب إلى مجهود كبير.
- فرخة واحدة.
- ربع كيلو من البصل.
- ثمرتان من الطماطم المبشور.
- ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الفلفل الأخضر.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ثلاث ورقات من ورق اللورا.
- ثلاث فصوص من الحبهان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل
- في البداية نقوم بتقطيع الفراخ إلى أربع أو ثماني قطع ويتم غسلهم بالماء بطريقة جيدة ونضيف إليهم كمية من الملح وعصير الليمون والخل ونتركهم بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم غسل الفراخ بإستخدام هذا المحلول ثم قومي بغسلهم بإستخدام الماء فقط ثم نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- وعند تسخين الزيت نضع قطع الفراخ ونضيف رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم تقليب الفراخ حتى يكون لونه ذهبي من جميع النواحي.
- ثم يتم إخراج الفراخ ووضعها في طبق ثم نضع في الوعاء الذي كان يوجد به الفراخ البصل ويتم تقليبه ليكون ذهبي ثم نضع الثوم المفروم.
- ونستمر في التقليب ويتم إضافة الفلفل الأخضر وقطع الفراخ والطماطم المبشور وورق اللورا والحبهان والملح والفلفل الأسود.
- ونضيف بهارات الفراخ والكزبرة الجافة والبابريكا والثوم البودر والبصل البودر ويتم تقليبهم مع بعض ثم نضع كمية مناسبة من الماء المغلي.
- ونتركه على النار حتى يتم تسوية الفراخ مع الخضراوات ثم يتم رفعه ونحضر طاجن ونضع به الفراخ بالخضراوات ونضعه في الفرن ونتركه حتى يتغير لونه.
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