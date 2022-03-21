ألذ طاجن ممكن تدوقيه طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل بالخلطة في الفرن بطعم جنان

تعتبر الفراخ من أكثر أنواع اللحوم التي تستهلك بشكل كثير ويتناولونها أغلبية الناس حيث أن جميع الأطفال يعشقون تناول الفراخ أكثر من اللحمة فيحبون كل وصفاتها، فقد يوجد لها العديد من الأكلات أو الوصفات ومن ضمنها هي طاجن الفراخ بالبصل فهذه الأكلة تتميز بمذاق شهي ولذيذ وغير ذلك أنها مغذية جدا، نظرا لإحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان فهي تحتوي على فيتامينات وبروتينات، لأن المكون الأساسي بها هو الفراخ وأيضا عدد من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والبصل وغيره.

يساعد البصل على قتل البكتيريا والسموم من داخل الجسم وله فوائد كثيرة لها اهميه لتغذية وتقويه الجسم وإمداه بالفيتامينات والمعادن المختلفة، فإنه مكون أساسي يدخل فى العديد من الوجبات الغنية التى تشعرك بالشبع والراحة النفسية والاسترخاء عند تناوله، فهو مضاد حيوي طبيعي آمن وفعال، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه تحضير طاجن البصل بالفراخ اللذيذ الذى يتميز بطعم ومذاق طيب فهو من أسهل الاكلات المنزليه التى يمكنك تحضيرها داخل المنزل .

مكونات طاجن الفراخ بالبصل

توجد طواجن كثيرة جدا ومن ضمنها هو طاجن العكاوي أو طاجن الفراخ أو طاجن اللحمة وغير ذلك العديد ولكن الطاجن الألذ في المذاق هو طاجن الفراخ بالبصل، حيث أن هذا الطاجن يتميز بطعم شهي وجميل وأنه مغذي جدا لجسم الإنسان وغير ذلك أن طريقة تحضيره سهلة ومكوناته بسيطة ولا يتطلب إلى مجهود كبير.

فرخة واحدة.

ربع كيلو من البصل.

ثمرتان من الطماطم المبشور.

ثمرة واحدة كبيرة الحجم من الفلفل الأخضر.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ثلاث ورقات من ورق اللورا.

ثلاث فصوص من الحبهان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ والكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

طريقة عمل طاجن الفراخ بالبصل